„Wir haben einen Plan“

Corona: Infos aus dem Gesundheitsamt

+ Hat im Moment viel zu tun: Amtsärztin Jutta Dreyer. Foto: Hustedt

Landkreis – „Zur Stunde haben wir keinen nachgewiesenen Corona-Fall im Landkreis“, sagte gestern Mittag Amtsärztin Dr. Jutta Dreyer auf Nachfrage. Die Leiterin des kreisverdener Gesundheitsamtes (GA) und ihr Team befinden sich dennoch in einer Ausnahmesituation. Denn auch wenn das Robert-Koch-Institut die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung aktuell als „gering bis mäßig“ einstuft, schreibt es auf seiner Homepage auch: „Weitere Übertragungen, Infektionsketten, lokale Infektionsgeschehen und Ausbrüche sind in Deutschland möglich.“ Und deshalb ist erhöhte Aufmerksamkeit gefragt. Wie Dreyer bestätigt, gibt es aktuell im Landkreis zwei Fälle, bei denen Familien eine sogenannte „Kontaktreduzierung“ empfohlen wurde. Bei einem der Fälle, dieser habe sich in der Gemeinde Dörverden abgespielt, habe das GA bei dem erwachsenen Mann im Haushalt eine „Abklärung“ durchgeführt. Er war aus Italien zurückgekehrt und hatte schwere Erkältungssymptome. „Er war zwar nicht einmal in einem Risikogebiet, aber in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt in Hannover haben wir entschieden, kein Risiko einzugehen, gerade weil kleine Kinder im Haus leben.“ Das GA habe den beiden Erwachsenen der Familie geraten, sich krankschreiben zu lassen und mit den Kindern zuhause zu bleiben.. Nach drei Tagen stand zum Glück fest: Die Familie ist nicht infiziert. „Ich habe den Test selbst durchgeführt“, so Dreyer. Weitere Details zu diesem oder dem anderen Fall im Landkreis wollte Dreyer zum Schutz der Familien nicht nennen.