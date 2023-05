Winter ade

Teilen

In der Nacht auf den 1. Mai fliegen Hexen auf Besen zum Blocksberg, um mit dem Teufel zu tanzen, heißt es. Angesichts des sagenumwobenen Datums ging es auch in Verden – wenn auch ohne Blocksberg - hoch her. Am Vorabend zur Walpurgisnacht haben hunderte Verdener und ihre Gäste auf dem Rathausplatz mit Musik, Mystik und Feuer die 2. Auflage des Verdener Lichterzaubers gefeiert.

1 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

2 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

3 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

4 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

5 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

6 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

7 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

8 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

9 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

10 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

11 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

12 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

13 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

14 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

15 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

16 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

17 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

18 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

19 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

20 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

21 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

22 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

23 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

24 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

25 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

26 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

27 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

28 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

29 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

30 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

31 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

32 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

33 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

34 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

35 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

36 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

37 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

38 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

39 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

40 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

41 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

42 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

43 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

44 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

45 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

46 / 46 Verdener Lichterzauber zur Walpurgisnacht © Christel Niemann

# Zum Auftakt des Sommerprogramms von Aller Kultur - das Kulturbündnis von Stadtbibliothek Verden, Stadthalle Verden, Verein Tintenklecks und Stadt Verden, hatte Margarete Meyer vom Verdener Tintenklecks erneut federführend einen Lichterzauber auf dem Verdener Rathausplatz organisiert