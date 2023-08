Windmühlenstraße als Fahrradstraße - für Durchgangsverkehr dicht

+ © Kracke Munter drauflos: Die Windmühlenstraße gestern Mittag. Eng wird's vor allem, wenn auch noch Busse über diese Innenstadtstrecke zum Bahnhof rollen. © Kracke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Verdener Grünen bringen eine nächste Fahrradstraße ins Spiel. Auch die Windmühlenstraße am Gaw soll umgewandelt werden. Grüne wollen Windmühlenstraße umfirmieren

Verden – Die insgesamt zehn Verdener Fahrradstraßen sind im einzelnen noch gar nicht abschließend behandelt, und was behandelt wurde, wirft Probleme auf, da preschen Verdens Grüne bereits mit einer elften Variante vor. Zusätzlich zu allen anderen solle auch die Windmühlenstraße vor dem Gymnasium am Wall in ein solches Pedalritter-Eldorado umgemünzt werden. Einen entsprechenden Antrag stellten sie an die Stadtverwaltung, im heutigen Stadtrat soll das Thema bereits den Marsch durch die Institutionen antreten.

Gleichzeitig sind weiterhin eine Reihe von Fragen offen. Müssen auf der kommenden Fahrrad-Hauptstraße, auf der Ostertorstraße, müssen dort Poller eingesetzt werden? Was geschieht zudem mit den Parkplätzen vor der Kreissparkasse? Fragen, auf die frühestens im Herbst Antworten zu erwarten sind. Dann die Obere Straße. Kann sie wie geplant ebenfalls in eine Komfortzone für Zweiräder umgestaltet werden? Eine Reihe von Parkplätzen am Straßenrand hätten zu weichen. Politik und Verwaltung begannen zuletzt zurückzurudern und die Passage eher im Urzustand zu belassen. Entschieden ist aber auch hier noch nichts. Und das gilt im Prinzip für alle anderen Routen auch.

Mitten in diesen Berg voller Unklarheiten jetzt also der Grünen-Antrag. Ins Auge gefasst wird mit der Windmühlenstraße die einzige Querverbindung vom Wall zur Bahnhofstraße, die noch nicht als mögliche Fahrradstraße in Betracht gezogen wurde. Und betroffen wäre damit eine nächste Route, über die der Busverkehr zum ZOB läuft, mit allen Problemen, die eine solche Konstellation mit sich bringt.

Die Grünen greifen ihrem Antrag zufolge Gespräche mit Schülern des Gymnasiums am Wall auf. Die „insgesamt nicht lange und einspurige“ Windmühlenstraße teilen sich bislang Fußgänger, Radler, Busse, Anliegerautos und Elterntaxis. „Die fahrradfahrenden Schüler dürfen die Straße in beide Richtungen befahren, was sinnvoll ist, da viele aus Richtung des Bahnhofs anreisen“, schreibt Janina Tesloff. Geparkt werden darf an der in Fahrtrichtung linken Seite.

Aus dieser Gemengelage erwachse ein nicht unerhebliches Gefahrenpotenzial. Radler begegneten Autos und Bussen im Gegenverkehr auf einer sehr schmalen Fahrradspur. Diese Fahrspur sei zudem oftmals durch in zwei Reihen stehende Elterntaxis blockiert. Dazu komme die Gefahr durch sich plötzlich öffnende Autotüren oder aus der Parklücke ausscherende Autos. Selbst als Autofahrer werde einem die eingeschränkte Sicherheit in dieser Straße sofort deutlich, als Radler sei man dem Unsicherheitsgefühl schutzlos ausgeliefert. Die Schüler berichteten den Grünen zufolge von großem Stress, der durch diese Situation bereits am Morgen vor dem Schulbeginn für sie entstehe. Zu Bedenken gelte auch, dass sehr junge Schüler ab der Klassenstufe fünf mit dem Fahrrad anreisten.

Ausgehend von dieser schwierigen und gefährlichen Situation beantrage die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nun, die Windmühlenstraße werde zur Fahrradstraße mit einem freien Busverkehr in der bisherigen Fahrtrichtung umfirmiert, Anlieger hätten die Möglichkeit, mit einem Anliegerparkausweis weiterhin am linken Straßenrand zu parken. Für Elterntaxis werde die Möglichkeit geschaffen, am Anfang und am Ende der Windmühlenstraße die Kinder in Richtung Schule aus dem Auto zu entlassen. Hierzu könnten die Kurzparkmöglichkeiten auf dem Parkplatz am Nikolaiwall und der Kiss&RidePlatz am Bahnhof genutzt werden. Diese Möglichkeit bestehe auch auf dem Lehrerparkplatz am Andreaswall. Lehrer könnten auf den gewohnten Zufahrtswegen zu ihren Parkplätzen gelangen. Ansonsten werde die Straße für den Autoverkehr gesperrt.

Die Straße erhält nach Vorstellung der Grünen eine entsprechende Beschilderung. Zur Verdeutlichung werde auf die Fahrbahn bei den Ein- und Einmündungen eine Asphaltbeschilderung und deutlich markierte Abgrenzung als Sicherheitsbereich aufgetragen.