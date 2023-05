Städtische Kitas in Verden entwickeln sich zu weiter zu Zentren

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Circa 180 Teilnehmende waren zum Fachtag in die Campus-Oberschule gekommen. Zu den Mitarbeitenden aus den städtischen und freien Kindertagesstätten in Verden hatten sich auch Vertreter der Elternschaft gesellt. © Haubrock-Kriedel

Bereits 2015 hat der Rat der Stadt Verden beschlossen, dass alle städtischen Kitas bedarfsorientiert zu Familienzentren entwickelt werden. So stand auch der jährliche Fachtag der städtischen Kitas unter der Überschrift „Wir alle sind Familienzentrum“.

Verden – 180 Fachkräfte, Auszubildende, dazu Vertreter der Kitas der freien Träger sowie der Elternschaft trafen sich am Dienstag am Verdener Campus am Meldauer Berg, um das Thema zu vertiefen. Sabine Mandel, Fachbereichsleiterin Bildung und Kultur, begrüßte die Anwesenden. Sie freue sich, so viele Menschen zu sehen, die Lust haben, sich auszutauschen und in den vielfältigen Workshops mitzuarbeiten, sagte sie. „Alle Kitas sind unterschiedlich, aber jede Kita hat die Möglichkeit, sich so zu entwickeln, wie es für Kinder und Eltern am besten ist“, betonte Mandel. Fachberaterin Hilde Zimmermann gab in ihrem Eingangsreferat einen Rückblick auf die Entwicklung der Kitas zu Familienzentren. Familienzentren seien ein Willkommensort, Knotenpunkte in einem Netzwerk, das Kinder individuell fördert und Familien umfassend berät, sagte sie. „Ein Familienzentrum in der Nachbarschaft ist ein Ort, an dem sich Vertrauen entwickeln kann und wo es passgenaue Angebote für die Familien gibt.“

Auch Eltern könnten Ideen einbringen und Angebote gestalten. Wichtige Ziele der Familienzentren seien zum Beispiel, Orientierungshilfen für verunsicherte Eltern zu bieten, Hilfe bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Armuts- und Gesundheitsprävention oder die Unterstützung von Familien mit Problemen aufgrund von Flucht und Migration.

Es müsse aber durchaus nicht alle Angebote in jedem Familienzentrum geben, der Bedarf sei standortabhängig. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Bedarfe und Bedingungen in den Kitas recht unterschiedlich sind“, so Zimmermann.

In den verschiedenen Bundesländern gibt es unterschiedliche Grundlagen und Finanzierungen. In Niedersachsen gibt es keine Förderung durch das Land, daher werden in Verden die Familienzentren kommunal gefördert.

In einigen Kitas seien die neuen Angebote sehr gut angenommen worden, andere hatten mehr Startschwierigkeiten, so die Fachberaterin. Corona habe dann bei der Entwicklung der Kitas zu Familienzentren für einen tiefen Einschnitt gesorgt. Man habe versucht, die Eltern mit digitalen Angeboten zu erreichen. „Nun freuen wir uns, dass die Eltern wieder ins Haus kommen können.“

„Der deutliche Einschnitt ist noch zu spüren und vieles muss neu angegangen werden. Aber es finden wieder Angebote für Eltern und Familien statt“, so Zimmermann. Sie freue sich bei diesem Fachtag nun auf viele neue Gedanken, Ideen und Impulse.