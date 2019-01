25 Jahre Partnerschaft zwischen Verden und Zielona Góra: Willen zur Freundschaft

Die Ausstellung beschließt die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Verden und Zielona Góra und wurde von Brockmann und Stadtpräsident Janusz Kubicki zum Anlass genommen, erneut eine Partnerschaftsurkunde zu unterzeichnen. „Es ist eine schöne Geste, um nach 25 Jahren noch einmal unsere gegenseitige Verbundenheit und Freundschaft zu zeigen“, hieß es.

Brockmann dankte den Anwesenden, darunter die Familie des Stadtpräsidenten, dessen Stellvertreter Krzysztof Kaliszuk, die Mitglieder der Philharmonie „Tadeusz Baird“ aus Zielona Gora sowie die örtlichen Vertreter aus Kommunalpolitik, Wirtschaft und Gesellschaft, dass sie der Einladung so zahlreich nachgekommen seien. „Genau dieses Miteinander von Mensch zu Mensch ist es, das eine gute Partnerschaft ausmacht und sie lebendig hält“, sagte er. Damals wie heute sei der Leitgedanke der Städtepartnerschaft ein gemeinsames Europa in Frieden und Freiheit.

+ Freundschaftlich verbunden: Janusz Kubicki (l.) und Lutz Brockmann. © Niemann

Brockmann dankte in seinem Redebeitrag all jenen, die diese Städtepartnerschaft seit 25 Jahren hegen und pflegen: den Kommunen, Vereinen, Schulen und Privatpersonen. Daran knüpfte auch sein Amtskollege an, nachdem er zuvor um eine Schweigeminute für den getöteten Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz gebeten hatte.