Wieder Wechsel im Kreisarchiv

Landkreis - Mittlerweile ist es der 62. Jahrgang des Jahrbuches für den Landkreis. Diesmal allerdings ist der beliebte Almanach unter ungewöhnlichen Umständen zustande gekommen. Hatte in den Jahren zuvor bis zu seinem Ruhestand Kreisarchivar Rolf Allerheiligen den Heimatkalender fertiggestellt, wurde das zur Aufgabe seiner Nachfolgerin Katharina Maier. „Nach einer Personalentscheidung“, so Landkreis-Pressesprecher Ulf Neumann, sei die Stelle seit Sommer vakant gewesen. Und so wurde Ruheständler Allerheiligen für Herausgabe und Gestaltung reaktiviert. „Künftig liegt die Jahrbuch-Arbeit in den Händen des neuen Kreisarchivars Dr. Florian Dirks“, schreibt Neumann.

Die Personalie im Kreisarchiv ging recht geräuschlos über die Bühne. Katharina Maier kam, stellte sich im Kulturausschuss vor, verschwand im Archiv und dann ganz. Gestern Abend stellte sich der Nachfolger der Nachfolgerin von Rolf Allerheiligen im Ausschuss vor: Florian Dirks. Er studierte in Bremen Geschichte, Germanistik und Kulturwissenschaft und promovierte an der Universität Erfurt. Als Vertreter der Direktorin des Stadtarchivs in Bremerhaven konnte Dirks bereits Erfahrungen im Betrieb kleinerer und mittlerer Archive sammeln.

Das Jahrbuch 2019 ist allerdings noch einmal ein „echter Allerheiligen“. Es bietet auf 320 Seiten 26 lokal- und regionalgeschichtliche Aufsätze, Kurzbeiträge sowie unterhaltsame Erzählungen und Gedichte von 19 Verfasserinnen und Verfassern.

Kreisarchäologin Dr. Jutta Precht etwa berichtet von Ausgrabungen in Hagen-Grinden und mit Koautor Falk Näth in Thedinghausen. Manfred Ringmann spürt einer alten Burg („Varending“) im Raum Fischerhude nach. Hermann Deuter schildert die Entwicklung der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung in Verden während des Ersten Weltkriegs 1914 bis 1918 und die Geschichte des Handballsports im Kreis bis zum Ende der Weimarer Republik.

+ Das Jahrbuch für den Landkreis Verden 2019 ist jetzt doch erschienen.

Der politische Umsturz, die November-Revolution, vor 100 Jahren gab Anlass für Aufsätze zum Achimer Arbeiter- und Soldatenrat von Reinhard Dietrich und zur vergleichenden Betrachtung von Arbeiter- und Soldatenräten in Nordwestdeutschland von Ulrich Schröder. Die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus setzt Dr. Joachim Woock fort: In der Serie „Hitlers willige Helfer“ hat er zahlreiche Informationen zum zeitweise in Fischerhude lebenden SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei George Ebrecht zusammengestellt. Mit einem Beitrag zum Kriegsgefangenen-Arbeitskommando Drübber bei der Schießpulverfabrik „Eibia“ in Dörverden-Barme, in dem er die Belegung eines „Russenfriedhofes“ in Diensthop rekonstruiert, startet Woock eine neue Serie.

Die Gewaltexzesse in der Reichspogromnacht gegen Juden und ihr Eigentum in Achim und Verden untersucht Reinhard Dietrich. Er fragt, ob sich damals wirklich „spontaner Volkszorn“ entlud, wie die Presse damals vermittelte. Klaus Ortel beschreibt, „wie die Briten in Stedorf die Demokratie einführten“, nachdem der Nationalsozialismus besiegt war. Weitere Aspekte der Dörverden-Stedorfer Geschichte thematisiert Helmut Lohmann, der vom Auktionator Heinrich Precht und von früherer Ziegenhaltung berichtet.

Neue, interessante Fragen zu einigen alten Inschriften im Dom und in St. Andreas, Verden, stellt und beantwortet der Göttinger Geschichtsstudent Till Warning.

Das Jahrbuch mit einer Auflage von 2300 Stück ist ab sofort im Buch- und Zeitschriftenhandel, im Kreisarchiv sowie in den Geschäftsstellen der Tageszeitungen für neun Euro erhältlich.