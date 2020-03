AWK wieder komplett in der Hand des Landkreises

Anteile des Diakonissen-Mutterhauses Rotenburg kehren mit dem Jahreswechsel zurück

Landkreis – Zum 1. Januar 2021 wird der Landkreis Verden den 26-prozentigen Gesellschafteranteil des Evangelisch-lutherischen Diakonissen-Mutterhauses Rotenburg an der Aller-Weser-Klinik übernehmen. Mit einem sechsstelligen Betrag, so sagte Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Klinik Peter Bohlmann, würden die beiden Häuser in Verden und Achim wieder hundertprozentig kommunal. Zugleich sei der Landkreis dann Mehrheitsgesellschafter.