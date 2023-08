Die Verdenerin Tanja Budnick erklärt in ihrem neuen Buch die Sprache der Hunde

Von: Lutz Bergmann

Teilen

Mit dem Buch „Hundeleben“ will Tanja Budnick für mehr Verständnis zwischen Hundehaltenden und ihren Vierbeinern sorgen. © Lutz Bergmann

Warum beißen Hunde, warum laufen sie weg und warum hören sie nicht? Auf all diese Fragen gibt Tanja Budnick Antworten – aus der Perspektive der Vierbeiner.

Verden - „Ich habe schon in der Grundschule gewusst, dass ich ein Buch schreiben will“, berichtet Tanja Budnick. Im vergangenen Jahr hat die Verdenerin ihren Kindheitswunsch dann umgesetzt. Mit „Hundeleben“ hat sie ein Buch für Hundehaltende geschrieben, die ihre Vierbeiner besser verstehen wollen

Ihr Buch ist im Eigenverlag erschienen und auf Amazon für 29,80 Euro zu erhalten.

Budnick hat selbst drei Hunde (Guapo, Guapa und Tara), gibt online und in Präsenz Seminare zur Tierkommunikation und hat auf ihrer Lieblingsinsel Teneriffa als Haus- und Hundesitterin gearbeitet. Sie bezeichnet sich selbst als Hundeflüsterin und auf ihrer Homepage sind diverse Berichte darüber, wie sie Vierbeinern geholfen hat.

Auf ihrer Webseite berichtet sie auch, dass sie schon von klein auf wahrgenommen habe, was andere Menschen und Tiere denken und empfinden. Wie ein Seismograf empfange sie telepathisch auf allen Wahrnehmungskanälen Gefühle, Emotionen, Bilder und Gedanken, behauptet sie.

Erfahrungen als Hundesitterin

Eine ihrer schönsten Tierbegegnungen habe Budnick mal in einem Freizeitpark auf Teneriffa gehabt. Ein Cheftrainer wollte seinem Delfin Fragen stellen. Budnick hat kurzerhand übersetzt. Dabei habe sie beispielsweise erfahren, dass er gerne in dem Freizeitpark sei, weil dort seine Familie wohne. Nach dem Gespräch folgte dann eine besondere Dankesgeste. „Der Delfin hat mit seinem Herz auf meiner Hand geparkt“, berichtet die Verdenerin begeistert.

Der Freizeitpark soll Budnick nach ihrer Übersetzertätigkeit ein Jobangebot unterbreitet haben, das sie aber ablehnte.

Budnick ist eigentlich immer auf Tour. Anfangs hatte sie nur ihren Chihuahua-Dackel-Mischling und konnte mit einem Opel Corsa und einem Igluzelt auf Achse sein. Dann übernahm sie aber noch zwei weitere Hunde aus dem Tierschutz auf - ein größeres Auto musste her.

Sie kaufte sich einen silbernen Mercedes-Sprinter, der bereits mit einem Bett, einem Waschbecken und viel Verstauraum fürs Reisen ausgebaut war. Sie selber habe nur einige farbige Aufkleber aufgeklebt, der Ausbau von Autos sei nicht so ihr Ding, erklärt Budnick.

Unterwegs im Campervan

Mit ihrem neuen Gefährt machte sie nicht nur gute Erfahrungen. Bei ihrem letzten Besuch auf Teneriffa erlitt ihr Bus einen Motorschaden. Ganze vier Ersatzantriebe wurden eingebaut, bis Budnicks Campervan wieder einsatzfähig war. Insgesamt dauerten die Reparaturen ein Jahr und vier Tage.

In dieser Zeit zog die Verdenerin sechs mal auf der Insel um, wusste oft nicht, wo sie in den nächsten Tagen wohnen sollte. Um Miete zu sparen, arbeitete sie als Haus- und Hundesitterin.

Das Leben als Alleinreisende verlangt Budnick einiges ab. Sie habe schon mal eine Panikattacke beim Fahren bekommen, berichet sie. Die Verantwortung fürs Auto und die drei Hunde sei groß.

Seit Dezember letzten Jahres ist Budnick wieder in Verden. Sie hat ihren Bus bei der Werkstatt Beuer auf Vordermann bringen lassen und genießt es nun, bei ihrer Familie und Freunden sein zu können.

Der lange Aufenthalt an einem Ort hat es ihr wieder ermöglicht, Präsenzseminare zu geben. Am 9. und 10. September gibt sie das nächste in Achim zum Thema Tierkommunikation. Die Kosten dafür betragen 250 Euro, mehr Infos dazu und zur Anmeldung gibt es auf ihrer Webseite unter tanjabudnick.com/seminare, per Handy unter 0171/2324057 und per Mail unter kontakt@tanjabudnick.com.

In der nächsten Zeit plant Budnick, ein weiteres Buch herauszubringen. Darin soll es unter anderem darum gehen, wie man erkennt, welche Bedürfnisse Pferde haben. Neben ihrer Tätigkeit als Hunde- ist sie nämlich auch als Pferdeflüsterin unterwegs.

Lange wird es die Verdenerin nicht mehr in Deutschland halten. Bereits jetzt hegt sie Pläne, nach Spanien zu reisen. Wahrscheinlich diesmal nicht ganz nach Teneriffa, sondern eher aufs Festland oder nach Mallorca.

Eines ist bei ihrer nächsten Reise aber wieder sicher: Sie kommt zurück nach Verden. Denn auch eine Dauerreisende wie Budnick packt irgendwann das Heimweh. Bleibt nur zu wünschen, dass Freunde und Familie Grund für ihre Rückkehr sind – und nicht die Notwendigkeit eines Werkstattbesuchs.