„Wie wir damit umgehen“

Verden – Wie gehen wir mit der Vielfalt in der Gesellschaft um? Was empfinden wir als normal und wie reagieren wir, wenn jemand davon abweicht? Diesen Fragen gehen Teilnehmer einer Fortbildungsreihe nach, die Sepideh Heydarpur für das Projekt inklusiv Verbunden entwickelt hat. Das Programm „Fit für Vielheit“ soll allen Menschen in Verden Gelegenheit geben, die Stadt auf den Weg zur inklusiven Kommune aktiv zu begleiten.

Das Bildungsprogramm ist ein zentraler Teil des Auftrags, an dem die Mitarbeiterin der städtischen Koordinierungsstelle Inklusion, Integration und Prävention mitwirkt. Innerhalb der EU-geförderten Projektphase 2020 sollte es stehen. „Seit August habe ich an dem Konzept gearbeitet“, berichtete Sepideh Heydarpur im Pressegespräch.

Nachdem die Bildungsnetzwerke sich in den Stadtteilen so nach und nach entwickeln, sind bereits an vielen Orten und in vielen Bereichen der Stadt erste Strukturen entstanden. Die offene Zusammenarbeit der verschiedensten Akteure aus Vereinen und anderen gesellschaftlichen Gruppen, die niemanden ausschließen möchte, fängt an zu funktionieren. „Zur Umsetzung und Verankerung der Vision Inklusion muss sichergestellt werden, dass entsprechende Strukturen entstehen, um alle Personen zu erreichen, ihnen zielgerichtete Angebote zu machen und zu einem erfolgreichen Miteinander in der Stadtgesellschaft beizutragen“, erklärt Heydarpur.

„Wir wollen mit dem Fortbildungsangebot den Kreis der Menschen erweitern, die im Sinne der Inklusion mitten in der Gesellschaft mitwirken“, sagt Projektleiterin Margarete Meyer. Letztlich gehe es auch darum, dass es weitergeht, wenn die Projektförderung 2020 ausläuft.

Der Gedanke der Inklusion fordert die ungehinderte Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft. Das steckt hinter der UN-Behindertenrechts-Konvention. Das Team der Koordinierungsstelle geht wie die Vereinten Nationen davon aus, dass es die Barrieren in den Köpfen sind, die Menschen mit Behinderungen oder anderen vom „Normalen“ abweichende Eigenschaften hindern, an gesellschaftlichen Ereignissen teilzuhaben. Zum Nachdenken über Rollen in der Gesellschaft und die Möglichkeiten und Grenzen, darauf zu reagieren, startet im Herbst das Fortbildungsprogramm „Fit für Vielheit“. Mit den Dozentinnen Kim Annakathrin Ronacher, Judy Gummich und Verena Meyer aus Berlin werden sich die Teilnehmer darüber Gedanken machen, was für sie normal ist und wie eine Gesellschaft der Vielfalt aussehen könnte. „Die sind sehr qualifiziert und haben viel Erfahrung, sodass sie jeden mitnehmen können“, sagt Heydarpur.

Wer sich in den Bildungsnetzwerken engagiert, Mitarbeiter von Behörden, Sportler oder andere Vereinsmitglieder sind willkommen. Margarete Meyer kann sich vorstellen, dass es auch für Betriebe interessant sein kann, wenn Mitarbeiter ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie das Ausschließen funktioniert und warum manche Gruppen stärker betroffen sind als andere.

Fünf aufeinander aufbauende Module sind geplant. Die Teilnahme ist kostenlos, weil die Dozentinnen aus der EU-Förderung des Projekts finanziert werden. Am Ende erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, mit dem sie die erworbenen Fähigkeiten nachweisen können.

Ein weiteres Element von Heydarpurs Bildungsprogramm ist eine Unterrichtseinheit für angehende Erzieherinnen. Als künftige Mitarbeiterinnen in Kindertagesstätten gehörten der Umgang mit Partitizipation und Teilhabe zu deren Handwerkszeug. kle