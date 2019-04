Ein wichtiger Baustein

Verden - Von Wibke Woyke. Von Anfang an gut aufgenommen: Bereits seit zwei Jahren ist Anja Görnert Teil des Teams im St. Johannisheim in Verden. Das Besondere: Die 31-Jährige hat in der Einrichtung einen sogenannten Außenarbeitsplatz gefunden. Und nun verbuchte sie einen weiteren persönlichen Erfolg: Anja Görnert hat ein Fortbildungszertifikat zur Qualifizierung zusätzlicher Betreuungskräfte in Pflegeheimen in der Tasche. Klar, dass es dafür Gratulationen gab.

Was sind überhaupt Außenarbeitsplätze? Sie zu schaffen für Menschen mit Beeinträchtigungen außerhalb der Wümme-Aller-Werkstätten, das ist eines der Hauptanliegen der Lebenshilfe Rotenburg-Verden. Dort bemüht man sich daher fortwährend um Kooperationen mit Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes sowie mit öffentlichen Einrichtungen.

Außenarbeitsplätze dienen dazu, Menschen mit Beeinträchtigungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Mitarbeiter ist in einem Unternehmen tätig, bleibt aber Beschäftigter der Werkstatt. Das ermöglicht ihm oder ihr, die Arbeitswelt außerhalb der Werkstätten kennenzulernen und dennoch von den Fachkräften der Lebenshilfe Rotenburg-Verden begleitet zu werden.

In der Senioren-Wohnanlage St. Johannisheim in Verden fühlt sich Anja Görnert pudelwohl und erledigt Tag für Tag gern ihre vielfältigen Aufgaben – sei es, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern an die Aller zu gehen, die tägliche Servicerunde zu absolvieren oder auch Dokumentationen am PC zu erstellen.

Marco Schwandt, der die 31-Jährige als Jobcoach der Lebenshilfe betreut, freut sich, dass Anja Görnert so gut in das Team aufgenommen wurde und viel Unterstützung erhält. „Das hier ist ein Stück gelebte Inklusion“, ist er überzeugt. Claudia Tolsdorf, Leiterin des Begleitenden Dienstes im St. Johannisheim, lobt die Zusammenarbeit mit Anja Görnert ebenso: „Sie ist super zuverlässig und gewissenhaft.“ Und habe sie Fragen, so hole sie sich Rat und Unterstützung.

Über ein Praktikum kam Anja Görnert ins St. Johannisheim und ist mittlerweile im Rahmen ihrer Beschäftigung 35 Stunden pro Woche im Einsatz. Im Laufe der Tätigkeit, so berichtet Marco Schwandt, habe sich herauskristallisiert, wie viel Potenzial in Anja Görnert stecke – daher die Idee für die anfangs genannte Fortbildungsmaßnahme. Das Institut für Gesundheitskompetenz und die Kreisvolkshochschule boten die Durchführung in Kooperation an. Umfang: 160 Unterrichtsstunden, über mehrere Monate verteilt. Inhaltlich ging es beispielsweise um Kenntnisse der Kommunikation und Interaktion unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an den Umfang mit Menschen mit Demenz, psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen, dazu im Zusammenhang mit Betreuungstätigkeiten relevante rechtliche Aspekte oder auch Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeitgestaltung für Menschen mit Demenzerkrankungen.

Den erfolgreichen Abschluss hat Anja Görnert nun in Form eines Zertifikats Schwarz auf Weiß und ist stolz darauf: „Ich habe viel dazugelernt, es war sehr interessant.“ Nicht nur Marco Schwandt gratulierte ihr zum Erfolg, sondern auch Bärbel Rechten, pädagogische Leitung Arbeit bei der Lebenshilfe Rotenburg-Verden. Beide freuen sich über Anja Görnerts Erfolg, denn die Fortbildung verbessert ihre Chancen weiter und ist ein wichtiger Baustein für die berufliche Zukunft. Denn wie bei den anderen Beschäftigten, die aktuell an Außenarbeitsplätzen betreut werden, bleibt das große Ziel: ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Übrigens will Anja Görnert nun einen weiteren für sie wichtigen Schritt schaffen: den Führerschein.