Wettlauf zwischen Hase und Igel auch im Landkreis Verden

Von: Manfred Brodt

Teilen

Mehr Warenverkehr auf den Autobahnen lässt in Europa die Zahl der schweren Unfälle mit LKW-Beteiligung anwachsen. © -

Verden-Achim – Der Bau der A27, der A1 und der anderen Autobahnen war der immer zunehmenden Motorisierung geschuldet. Wie die Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte in einem Aufsatz zur A27 ausführte, gab es in der Bundesrepublik vor 70 Jahren 1,2 Millionen Personenkraftwagen, vor 60 Jahren 7,7 Millionen und Ende 1980 23,2 Millionen. Anfang 2023 meldeten die Behörden im wiedervereinigten Deutschland mehr als 60 Millionen zugelassene Kraftfahrzeuge.

Exakt 60 133 124 Kraftfahrzeuge bei annähernd 85 Millionen Bundesbürgern, vom Baby bis zum Betagten. Eine atemberaubende Zunahme.

Hinzu kommen die Globalisierung der Wirtschaft, der internationale Warenverkehr und die Offenheit vieler Grenzen in Europa. Es fahren längst nicht nur Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen auf deutschen Autobahnen. Auch außerhalb der Feriensaison sind Laster aus ganz Europa unterwegs.

Klaus Bischoff, früher Bauingenieur des Straßenbauamtes Verden, berichtete vor 30 Jahren von 54 000 Fahrzeugen pro Tag zwischen Achim-Nord und dem Bremer Kreuz sowie 32 500 Fahrzeugen zwischen Verden-Nord und Verden-Ost. Die aktuellsten automatischen Verkehrszählungen aus dem Jahr 2021 weisen an zwei Messstellen in Bremen 55 893 Kraftfahrzeuge, 5375-mal Schwerverkehr, beziehungsweise 79 413 Kraftfahrzeuge und 6 281 Schwerlaster für 24 Stunden aus. Für die Messstelle in Verden wurden 38 283 Kraftfahrzeuge und 6 908 dem Schwerverkehr zugeordnete Fahrzeuge pro Tag gezählt.

Wer die A 27 oft befährt, wird bestätigen, dass der Verkehr ab Verden zunehmende Tendenz bis Bremen hat. Ab Achim, Oyten und Bremen, also ab dem Bremer Kreuz, kommen noch Blechlawinen auf der A1 hinzu. Hier ergaben die Verkehrszählungen an den Messstellen Mahndorfer See 96 000 Kraftfahrzeuge und an der Bremer Weserbrücke 113 322 Kraftfahrzeuge. Die Tendenz geht in Richtung 150 000. Damit liegt man in der Spitzengruppe dieser Autobahn und kommt Werten vom Unnaer/Kamener Kreuz, Großstädten in Nordrhein/Westfalen und der Mainmetropole Frankfurt nahe.

Trotz des enormen Autobahnausbaus in der hiesigen Region – der Kampf mit der Motorisierung gleicht dem zwischen dem Hasen und dem Igel, die Autoflut ist schon da.

Doch was wären wir ohne die Bundesfernstraßen? Die hervorragende Logistik, sie hat die Wirtschaftsansiedlung und Beschäftigung im Kreis rasant gefördert, besonderes in Verden, Achim und Oyten. Die Autobahnen sind darüber hinaus hervorragende Stadt- und Ortsumgehungen. Ohne sie wäre der Verkehr in Verden, Achim, Langwedel oder Oyten schon längst zum Erliegen kommen.

Ein Gefühl dafür kann man entwickeln, wenn es zu schweren Unfällen auf den hiesigen Autobahnen kommt, was leider allzu oft der Fall ist. Dann geht nach Sperrungen der Autobahn kaum noch etwas auf den Ausweichstraßen im Kreis.

Als Nebenprodukte des rasanten Autobahnbaus haben wir die Baggerseen bekommen, hier den Oyter See, den Mahndorfer See und den Grundbergsee. Das ist doch auch was.

In der nächsten Folge:

Achim goes west?

Von Manfred Brodt

Der hohe Grad der Motorisierung heute: Zigtausende nutzen täglich die Autobahnen wie hier die A 27 bei Verden. © -

Mit der Zunahme des Verkehrs wachsen auch die Unfallzahlen auf den Autobahnen. Hier ein Ereignis bei Achim-Nord. © -