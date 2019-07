Westliche Klänge für die östliche Tafel

Musik am Donnerstag: Restaurant „Levant“ startet mit regelmäßigem Live-Programm

+ Said Kalil und Jeanette Atherton haben ihr Musikprogramm fertig. Foto: Klee

Verden – Ein Genuss lässt sich nur noch steigern, wenn man ihn mit anderen kombiniert. Das etwa ist die Kalkulation von Said Kalil. In seinem Restaurant „Levant“ am Nordertor erweitert er sein Angebot von östlichen Mittelmeerspezialitäten um Genüsse für das Ohr. „Jeden Donnerstag gibt es jetzt Live-Musik“, kündigte der Gastronom im Pressegespräch mit Jeanette Atherton an. Die Betreiberin des Eventservice Jump-i hat ein Programm mit Pop, Rock und Folk-Anklängen für ihn zusammengestellt. „Das Line-Up bis Ende Oktober steht“, berichtet Atherton. Und am 11. Juli geht es los.