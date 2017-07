Weser-Ems-Bus erweitert das Angebot im Landkreis Verden

Landkreis - Sämtliche Buslinien in den Gemeinden Langwedel, Oyten und Ottersberg sowie in der Stadt Achim werden ab dem 1. August von der Weser-Ems Busverkehr GmbH betrieben.

Das ist das Ergebnis einer Ausschreibung für das so genannte Linienbündel Nord, die der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Verden als Träger des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs durchgeführt hat. Die Firma WeserEms-Busverkehr war bereits vorher Konzessionär der meisten dieser Linien.

Mit der Neuvergabe zum 1. August werden auch die vom Kreistag beschlossenen Leistungsverbesserungen auf den Linien 730 (Bremen-Oyten-Ottersberg), 740 (Bremen-Achim-Verden) und 745 (Fischerhude-Oyten-Achim) umgesetzt. Das schließt eine deutliche Taktverdichtung auf allen drei Linien ein, die abhängig von der Tageszeit oftmals stündlich bedient werden.

Verschiebungen bei Schülerverkehr

Die Linie 730 bietet Ottersberger Bürgern zudem eine konsequente Anbindung an den Schienenverkehr in dem Flecken. Auf der Linie 740 wird das Angebot zwischen Baden, Achim, dem Achimer Krankenhaus und dem Weserpark verdichtet. Auch die Oytener Bürger können durch Fahrplanänderungen auf der Linie 745 von einer festen Anbindung an die Bahnhöfe in Sagehorn oder Achim profitieren. Darüber hinaus bestehen am Busbahnhof Oyten Umsteigemöglichkeiten von der Linie 745 auf die Linie 730 in Richtung Bremen.

Bedingt durch die Neuvergabe und die Verbesserungen kommt es zu Fahrzeitverschiebungen, die teilweise auch die Schülerbeförderung betreffen.

Individuelle Fahrplanauskünfte gibt die elektronische Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN). Bei weitergehenden Fragen, insbesondere zur Fahrplanauskunft, steht auch die 24-Stunden-Service-Auskunft des VBN unter Telefon 0421/596059 zur Verfügung.

Rubriklistenbild: © dpa