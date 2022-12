Verdener Schüler gestalten Ausstellung zu ihren Betriebspraktika

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Zehntklässler konnten sich im Rahmen zahlreicher Gespräche über viele verschiedene Praktika informieren. © Haubrock-Kriedel

Betriebspraktika sind ein wichtiger Baustein bei der Berufsorientierung. Die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 11 im Gymnasium am Wall haben im Herbst je nach Neigung in die unterschiedlichsten Berufe hineingeschnuppert. Was sie dort gelernt haben und wie es ihnen ergangen ist, präsentierten sie am Dienstag im Rahmen einer Ausstellung in der Aula.

Verden – Die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 nutzen gern die Gelegenheit, sich ausführlich zu informieren, und bekamen eine Entscheidungshilfe für die Wahl ihres eigenen Praktikums.

Schulleitern Petra Sehrt war beeindruckt, mit wie viel Engagement die Jugendlichen die Ausstellung vorbereitet hatten. „Ich hoffe, dass viele miteinander ins Gespräch kommen“, sagte sie bei der Eröffnung der Ausstellung.

Zahlreiche Branchen vertreten

Die Auswahl der Berufe war jedenfalls groß. Handel, Gastronomie, Pflege, Medizin, Polizei, Justiz, Verwaltung oder Technik – praktisch alle Bereiche waren vertreten. Auch einige Praktikumsgeber waren extra für die Ausstellung gekommen. Von der Firma Focke war Florian Martens dabei, um mit seiner ehemaligen Praktikantin Jana Kuhlmann über den Beruf zum technischen Produktdesigner zu informieren.

Jana hatte das Praktikum sehr gut gefallen. „Ich war mitten im Geschehen, durfte alles selbst ausprobieren und stand nicht nur daneben“, erzählte sie. Sie habe gelernt wie man die verschiedenen Bauteile konstruiert. Florian Martens war mit seinen drei Praktikanten vom GaW sehr zufrieden. „Sie waren alle sehr gut“, lobte er.

Von Altenpflege bis Verwaltung

Laura Brecht und Nathaniel Pfajfer zog es in die Apotheke. Laura machte ihr Praktikum in Thedinghausen, Nathaniel war in einer Verdener Apotheke. „Es war interessant, mal was Neues“, sagte Nathaniel. Laura fand es besonders schön, jeden Tag mit anderen Menschen zu tun zu haben.

Auch wenn die Praktikanten selbst keine Medikamente herausgeben durften, bekamen sie doch jede Menge mit, lernten die strengen Vorschriften kennen und konnten den Apothekern beim Zubereiten von Rezepturen über die Schulter schauen. „Ich durfte sogar meine eigene Handcreme herstellen, das war schön“, berichtete Laura.

Timon Bolet sammelte Erfahrungen in der Altenpflege in einer Tagespflegeeinrichtung in Luttum. „Wir haben die alten Menschen zu Hause abgeholt, mit ihnen gegessen, Zeitung gelesen und sie in ihrem Alltag unterstützt“, berichtete er über seine sinnvolle Tätigkeit.

Laura Bunke bekam bei ihrem Labor-Praktikum bei einem kleinen Pharmaunternehmen in Sottrum ebenfalls vielfältige Einblicke. Sie erfuhr unter anderem, wie die einzelnen Medikamentenchargen überprüft wurden. „Ein sehr interessantes Praktikum“, lautete ihr Fazit.

Zehntklässler machen sich Notizen

Überaus begehrt sind stets Praktika bei der Polizei. Hannes und Benedikt ergatterten zwei dieser Plätze, Benedikt in Verden, Hannes in Achim. Beide wurden im Polizeiwagen mit auf Streife genommen. „Je mehr los war, desto interessanter war es“, sagte Benedikt. Er konnte sogar einmal eine „Verhaftung“ miterleben, auch wenn es sich nur um einen zehnjährigen randalierenden Ladendieb handelte. Der Junge blieb natürlich nicht in Polizeigewahrsam, sondern wurde seiner Mutter übergeben. Hannes war doch überrascht, wie viel Papierkram der Polizeidienst mit sich bringt. „Vier Stunden Einsatz bedeutet zwei Stunden Berichte schreiben“, erzählte er.

Die Zehntklässler nahmen die vielen Informationen dankbar auf. Alle waren mit Zettel und Stift bewaffnet, suchten das Gespräch und machten sich eifrig Notizen. Maja Werner und Lotta Sucholinski wussten die Mühe ihrer Mitschüler zu würdigen.

„Alles ist so schön gestaltet und aufgebaut und es gibt so viele Angebote“, sagte Maja begeistert. Lotta zeigte sich überzeugt, dass die Ausstellung bei der Wahl des Praktikumsplatzes hilfreich sein kann, auch wenn sie und ihre Freundin sich schon entschieden haben. Beide haben sich für Praktika an der Aller-Weser-Klink beworben.