Workcamp startet - und vermittelt Werte für Europa

Jugendliche aus den Partnerstädten begrüßt

+ © Lisa Hustedt Fragen über die Grund- und Menschenrechte werden beim Eurocamp im Fokus stehen. © Lisa Hustedt

Verden - Von Lisa Hustedt. „It is important for young people to collect european experience“, oder zu Deutsch: „Es ist wichtig für junge Leute, europäische Erfahrungen zu sammeln.“ Mit diesen Worten leitete Bürgermeister Lutz Brockmann das siebte Eurocamp ein, das in diesem Jahr die Stadt Verden austrägt. Als Gastgeberin hat die Kreisstadt zusätzlich auch junge Menschen aus Zielona Góra (Polen) eingeladen.