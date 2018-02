Werkstatt komplett zerstört

80 Brandschützer im Einsatz

Im Erdgeschoss war das Feuer ausgebrochen, hatte den Dachstuhl aber schnell erreicht.

Verden-Hutbergen - Völlig zerstört wurde Mittwochvormittag ein Werkstattgebäude bei einem Brand in Groß Hutbergen. Mit zeitweise 80 Einsatzkräften waren fünf Ortsfeuerwehren angerückt, um die Auto-Tuning-Werkstatt an der Straße Am Grasweg zu retten. Die Bemühungen waren indes vergebens.