Wenn Schüler durchs Raster fallen hilft das Schulmobil in Verden

Von: Ronald Klee

Eine Schulmobilteilnehmerin, so berichtete Geschäftsführer Thomas Behrendt, hat sich nach der Rückkehr in die Schule mit dem Bild am Fokus-Gebäude bedankt. © Klee

Verden – „Wir reden hier von Kindern und Jugendlichen, die ein oder zwei Jahre nicht in der Schule waren.“ Thomas Behrendt machte den Kreistagsabgeordneten im Jugendhilfeausschuss deutlich, dass die Schulschwänzer, denen Fokus mit dem Schulmobil helfen will, echte Probleme haben. Da gehe es nicht um die „vermiedene“ Klassenarbeit ober ein paar blau gemachte Tage.

Seit zwei Jahren versucht der freie Träger der ambulanten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe den Heranwachsenden ab Klassenstufe fünf wieder ins Schulsystem zurück zu helfen. Im Kreishaus berichtete der Fokusgeschäftsführer von der Arbeit und den Plänen, künftig auch Kinder in den Blick zu nehmen, die der Grundschule fernbleiben.

„Schulvermeidendes Verhalten ist nicht automatisch gleichzusetzen mit Lernverweigerung“, erklärte Behrens den Ausschussmitgliedern im Kreistagssaal. Als Fachmann und Akteur im Bereich Jugendhilfe gehört der Fokus-Geschäftsführer ohnehin dem Gremium an. In der Sitzung sollte Behrens von der sozialpädagogischen Arbeit des Fokus-Projektes Schulmobil berichten.

Seit Jahren engagiert sich der Landkreis um das „Handlungsfeld von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“, wie die Vorsitzende Karin Labinsky-Meyer es formulierte. Und die Koordinierungsstelle Schulverweigerung (KOS) im Kreishaus ist denn auch ein Ansatzpunkt für die Arbeit des Schulmobils. „Die jungen Leute fallen durch ein Raster und haben schon Bekanntschaft mit Ämtern gemacht“, deutete Behrendt an, wie die schulpflichtigen Jugendlichen ins Schulmobil kommen. Die Koordinierungsstelle und der Allgemeine Sozialdienst (ASD) der Kreisbehörde seien nicht von dem Fokus-Angebot zu trennen. Aber auch Zugänge über andere wie Schulen, Beratungsstellen, Erziehungsberechtigte und Kinder und Jugendliche sind möglich.

Das Schulmobil setze so niedrigschwellig an, wie es möglich ist. Anträge seien nicht nötig und die Jugendlichen müssen freiwillig teilnehmen. Was dann passiert, setze bei den Problemen der Jugendlichen an, erklärte Behrendt. Die persönlichen Brüche, Instabilität im familiären Umfeld, Konflikte mit Eltern, Freunden und Lehrern, Versagen oder Behinderungen, psychisch oder körperlich, könnten eine Rolle spielen. Persönliche Negativerfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich sowie Leistungsüber- und -unterforderung könnten dazu führen, dass junge Menschen den Besuch der Schule verweigern, dass sie nicht mehr in der Lage seien, in die Schule zu gehen. „Psychische oder seelische Störungen bis hin zu Drogen können verhindern, dass Heranwachsende sich auf das System Schule einlassen können“, erklärte Behrendt. Er beschrieb ein Spannungsfeld von Schulangst oder -phobie und Leistungsangst.

„Viele von den Jugendlichen haben sich geistig schon lange vorher verabschiedet.“ Ablehnung und Boykott laufen dann irgendwann auf unentschuldigtes Fernbleiben hinaus. „Das ist ganz individuell und verläuft ohne erkennbares Schema.“

Häufig gehe es bei der Arbeit dann darum, Bindungen herzustellen, um die Einsicht, Zutrauen zu sich selbst und das Vertrauen in die Bildungseinrichtungen entwickeln zu können. Dem entsprechend würden zunächst Ziele definiert und in Teilschritten der Versuch unternommen, die Jugendlichen wieder ins Bildungssystem zu integrieren.

2021 hat die gemeinnützige GmbH Fokus in Abstimmung mit dem Fachdienst Jugend und Familie der Kreisverwaltung ihr neues Konzept für die Arbeit mit dem „SchulMobil“ entwickelt. Die Teilnahme von bis zu acht Kindern und Jugendlichen ab der Klassenstufe fünf bis zur Schulpflichterfüllung ist möglich. „Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Landkreis kommen zu uns. Meist ist das in der Stadtwaldfarm, einen Weg gibt es immer. Und es ist auch bereits mit Erfolg gelaufen“, konnte Behrendt berichten.

Mittlerweile zeige sich, dass eine Ausweitung des Angebots auf Grundschüler erforderlich ist. Behrendt berichtete, dass im nächsten Jahr eine Kooperation mit der Nicolaischule in Verden starten soll. Die Räume seien gefunden und Mitarbeiter würden weitergebildet. „Das ist komplettes Neuland und wir müssen erstmal ausprobieren, wie das funktioniert.“

Bereits seit Längerem so konnte Schulleiterin Anke Kastenschmidt bestätigen arbeiten Fokus und das Achimer Förderzentrum Erich-Kästner-Schule zusammen.

Mit dem ganzheitlich orientierten Ansatz durch individuelle Beziehungsarbeit und Hilfeplanung, Einzel- und Gruppenangebote, einer erarbeiteten Tagesstruktur sowie einer erreichten sozialen und emotionalen Stabilität soll dem Schüler oder der Schülerin aus der Situation der Ausgrenzung herausgeholfen werden und die Rückkehr in das Bildungssystem mit Schule, Berufsschule und Ausbildung stattfinden.

Mindestens drei Monate besuchen die Jugendlichen das Schulmobil. Die Stadtwaldfarm setzt nach Bedarf den gesamten zehnköpfigen Mitarbeiterstamm und die pädagogischen Möglichkeiten ein, in der Werkstatt, mit Eseln und neuerdings mit Bienen.

Das Logo des Schul-Mobils von Fokus. © -