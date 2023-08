Hello Fresh in Verden: Weniger Schichten, kein Personalabbau

Von: Heinrich Kracke

Wechselt in einen Zwei-Schicht-Betrieb, plant aber Unternehmensangaben zufolge keinen Personalabbau: HelloFresh in Verden. © -

Das Verdener Unternehmen mit dem rasantesten Personalzuwachs plötzlich auf dem absteigenden Ast? HelloFresh klärt auf Nachfrage auf.

Verden - Der Betrieb führt Arbeitsschichten zusammen und entlässt mehrere hundert Leute? Entsprechende Gerüchte um den Gerichte-Hersteller machten bereits in der Stadt die Runde. Das Unternehmen bestätigt die Sorgen, die sich bis in die Arbeitnehmer-Haushalte hineintragen, nur zum Teil. Das Schichtsystem sei geändert, an größere Entlassungen sei nicht gedacht. Auf Nachfrage erklärt HelloFresh-Pressesprecherin Saskia Leisewitz: „Die genannten 300 bis 400 Beschäftigten, von denen wir uns getrennt haben sollen, können wir nicht bestätigen. Es ist zwar korrekt, dass wir das Schichtmodell umgestellt haben, allerdings haben wir die bestehenden Mitarbeitenden aus der dritten Schicht, der Nachtschicht, auf die zwei Schichten, auf Früh- und Spätschicht, neu verteilt.“

Deutlich trat sie ferner der Befürchtung entgegen, mit der Eröffnung der Produktionsstätte in Barleben bei Magdeburg drohten dem Standort Verden Einbußen. „Wir beliefern von unseren beiden Standorten in Deutschland aus Kunden in ganz Deutschland und Österreich. Es stimmt in der Tat, dass wir Ende vergangenen Jahres eine zweite Produktionsstätte eröffnet haben. Damit können wir das Volumen, das während der Corona-Krise exponentiell gestiegen ist, besser verteilen und unseren Kunden ein noch höheres Maß an Flexibilität bei der Bestellung, Rezeptauswahl und Lieferung geben. Zudem können wir mit der Ergänzung der neuen Produktionsstätte in Barleben auch der zukünftigen Nachfrage gerecht werden, was aus Verden alleine nicht möglich gewesen wäre.“ Ähnlich hatte sich ein Sprecher wie berichtet schon im April geäußert. „Barleben wächst mit unserer stark zunehmenden Kundenzahl, aktuell sind dort 200 Menschen beschäftigt. Aber Verden spielt weiterhin eine ganz andere Rolle. Wir haben allen Standorten interne Namen gegeben. Verden ist unser Basecamp“, sagte seinerzeit Martin Becker.

Auch bei den Wirtschaftsdaten deutet aktuell nichts auf einen Rückzug des im MDax notierten Unternehmens hin, im Gegenteil. „Basierend auf vorläufigen Indikationen hat die HelloFresh SE im zweiten Quartal 2023 ihr höchstes Ebitda, das sie jemals in einem Quartal erzielte, erreicht.“ Den Gewinn also vor Steuern. Er sei im Zeitraum von April bis Juni mit 185 bis 195 Millionen Euro anzusetzen und übersteige die aktuelle Markterwartung, berichtet das Unternehmen.

Analysten wie Marcus Diebel von JPMorgan hatten zwischenzeitlich eine überraschend niedrige Zahl aktiver Kunden moniert. Auch darauf legte das Unternehmen eine Antwort vor: „Während die Zahl der aktiven Kunden im zweiten Quartal 2023 um einen hohen einstelligen Prozentsatz sank, erhöhten sich der durchschnittliche Bestellwert um einen hohen einstelligen Prozentsatz sowie die Anzahl der Bestellungen pro Kunde um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz, jeweils im Jahresvergleich.“ Das Unternehmen wolle die Ausgaben im Marketing im zweiten Halbjahr erhöhen und strebe damit eine höhere Anzahl aktiver Kunden an.

Zudem seien eigene Lieferflotten in mehreren Metrolpolregionen Deutschlands und Österreichs an den Start gebracht. „Der Großraum Bremen inklusive Verden gehört auch dazu“, hieß es schon im Frühjahr. Sämtliche Kochboxen für den deutschen und österreichischen Markt würden seit Jahren aus gutem Grund am Finkenberg gefüllt. „Die Produktionslinie ist verkehrstechnisch sehr günstig gelegen und ermöglicht uns direkte Beziehungen mit kurzen Lieferstrecken zu unseren Lieferanten, von denen sich viele in Niedersachsen befinden.“

Der Standort Verden war schnell gewachsen. Vor drei Jahren waren hier noch 500 Menschen am Werk, im zurückliegenden Herbst bereits 2000. Gegenwärtig seien es rund 1600. Saisonal schwanke das Geschäft, Engpässe würden mit Leiharbeitern überbrückt.