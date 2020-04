Weniger Corona, mehr Absagen

Während die Kurve der laborbestätigten Corona-Virus-Fälle im Landkreis Verden weiter abflacht, rüstet sich das Landgericht für Verhandlungen in Zeiten der Pandemie. Um alle beteiligten Personen im Gerichtssaal zu schützen, sind Plexiglasscheiben eingebaut worden. Viele Verdener wird es nicht überraschen: Die fünfte Jahreszeit wird wohl ausfallen müssen.

Verden – Dem Kontaktverbot ist es wohl zu verdanken, dass sich die Lage im Landkreis Verden weiter entspannt. Laut gestriger Pressemitteilung sind bis zum 15. April insgesamt 111 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bedeutet im Vergleich zum Vortag eine Zunahme um einen Fall. Bei der Neuerkrankten handelt es sich um eine Frau aus dem Südkreis.

Von den 111 infizierten Personen sind inzwischen 80 Personen (plus zwei zum Vortag) aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen worden. Es befinden sich aktuell fünf Personen in stationärer Behandlung. Bislang ist eine Person verstorben.

Landrat Peter Bohlmann geht davon aus, dass die Dunkelziffer ungleich höher ist, spricht aber von einem stabilen Trend. Was mögliche Lockerungen betrifft, ist er skeptisch: „Dann ist unter Umständen ein Rückfall zu befürchten.“ Keine Probleme sieht er, wenn etwa Autohäuser ihre Türen wieder öffnen dürfen. Viel mehr beschäftigt ihn zurzeit jedoch das Thema Schulen und die damit verbundene Schülerbeförderung.

Großveranstaltungen bis 31. August verboten

Alle Großveranstaltungen wie Volksfeste und Ähnliches dürfen bis zum 31. August wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Darauf hat sich Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder gestern Nachmittag geeinigt. Während Marktmeister Rüdiger Nodorp am Vormittag noch keine Aussage dazu machen wollte, ob die Domweih stattfinden kann oder nicht, wurde er von den aktuellen Vereinbarungen beziehungsweise Anordnungen überrollt.

Wände aus Acrylglas im Gerichtssaal

Ein ungewohntes Bild bot sich am Dienstag, als am Landgericht Verden nach mehr als zwei Wochen wieder ein Strafverfahren verhandelt wurde. Um die Auflagen hinsichtlich des zur Corona-Eindämmung verhängten Kontaktverbotes einhalten zu können, wurden Wände aus Acrylglas in dem rund 135 Jahre alten Schwurgerichtssaal aufgestellt. Einzig dort wird derzeit verhandelt.

Zuletzt saßen die Schöffen schon nicht mehr neben den Berufsrichtern, sondern diesen gegenüber in mehreren Metern Sicherheitsabstand. Eine Sitzung nach der anderen war bis Ostern abgesagt worden. Die Pause wurde genutzt für die Neugestaltung des ersten Gerichtssaals. „Jegliche Veränderungen in diesem Saal waren nicht erlaubt wegen Denkmalschutz und da bohren wir jetzt rein“, staunte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk in der ersten Sitzung mit Blick auf die Anklagebank.

Während am Richtertisch, bei der Staatsanwältin und den anderen Plätzen scheinbar Klebeband zur Fixierung der seitlichen Begrenzungsscheiben genügte, braucht es bei der nahezu komplett eingehüllten Anklagebank eine massive Befestigung. Mit dicken Hölzern wurden die Scheiben dort fixiert. Sicherheit geht vor, nicht nur was Corona betrifft.

Die Scheiben trennen auch Angeklagte, Verteidiger und Dolmetscher voneinander. „Für die Dolmetscher und die Angeklagten brauchen wir noch Headset-Lösungen“, merkte der Vorsitzende an.

Um die „Rudelbildung“ am Richtertisch zu vermeiden, wenn dort Akteninhalte in Augenschein genommen werden müssen, wurde ein Overheadprojektor angeschafft. Damit wird zugleich ein Stück weit mehr Öffentlichkeit hergestellt. Denn nun kann auf einer großen Leinwand jeder im Saal sehen, was sonst nur den Verfahrensbeteiligten vorbehalten war. „Es wird noch ein weiterer Saal hergerichtet“, sagte auf Nachfrage Gerichtssprecher Dr. Rouven Seeberg. Nur in diesem beiden Räumen sollen vorerst Strafsachen verhandelt werden.

Platznot ist kein neues Problem der Verdener Justiz. Hinzu kommt die hohe Anzahl an Strafverfahren, die nun teilweise auf Eis liegen. „Haftsachen werden weiter verhandelt. Die haben Priorität“, stellte Seeberg klar.

Bislang galt in der Regel, dass Sitzungen bis 16 Uhr und freitags bis 12 Uhr beendet seien sollten. Ob das unter den derzeitigen Bedingungen eingehalten werden kann, das „wird im Einzelfall zu sehen sein“, so Seeberg aus dem Home-Office. Letzteres sei eingerichtet worden, um die Zahl der Mitarbeiter im Gerichtsgebäude zu reduzieren. Akten werden nach Hause geliefert.