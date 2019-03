Musik-Leistungskurs des Dog setzt Clara Schumanns Leben in Szene

Verden – Vanessa Galli, Lehrerin am Domgymnasium, lässt nicht locker. „Da muss jemand drüber berichten“, sagt sie. Denn es gebe nur diese einzige Gelegenheit zu sehen, welches Programm ihr Musik-Leistungskurs für den „Blues Thursday“ zu Clara Schumann geborene Wieck zusammengestellt hat.

Also auf zum Domherrenhaus, zu der einstündigen szenischen-musikalischen Präsentation, die Weltpremiere und gleichzeitig Abschiedsvorstellung ist. Leider. Was die Jugendlichen in den vergangenen Wochen erarbeitet haben – im Unterricht, in ihrer Freizeit, vor allem aber neben den Vorbereitungen auf die Abiturprüfungen – war ebenso sehens- wie hörenswert. Und es hätte ein noch größeres Publikum verdient.

Während Wagner den eigentlichen Lehrplan des Leistungskurses bestimmte, sichteten die Schüler noch zusätzlich Briefe und Tagebucheintragungen, schrieben Dialoge, studierten Kompositionen von Clara und Robert Schumann ein, organisierten Kostüme und ließen schließlich sogar ein Klavier ins Domherrenhaus schaffen. Denn was wäre eine Inszenierung über das Leben einer Komponistin und Pianistin ohne ein solches Instrument.

Ein knapp 77 Jahre währedes Leben in wenigen Szenen darzustellen, ist eine kaum lösbare Aufgabe. Dank eines geschickten Wechsels von Schauspiel und ausgewählten musikalischen Beiträgen gelang den Jugendlichen aber eine sehr kompakte und dennoch berührende Darstellung der facettenreichen Person Clara Schumann.

+ Abgestimmt auf Schumanns Lebensphasen, wurde die Musik ausgwählt. Hier spielt Merten Wrigge ihr „Ich stand in dunklen Träumen“ auf dem Tenorsaxofon. © Preuss Sie, die Scheidungswaise, wuchs bei ihrem Vater Friedrich Wieck auf. Er war es auch, der das begabte Mädchen zu immer neuen musikalischen Leistungen antrieb. Schon mit elf Jahren wurde sie in Gehörbildung und Komposition unterrichtet, gab Konzerte. Nach einer guten Kritik in der Zeitung stürmte der Vater aufgeregt davon. „Ich werde mich sofort um eine weitere Auftrittsmöglichkeit bemühen“, legten ihm die Jugendlichen als fiktives Zitat in den Mund.

Clara Schumann lebte im 19. Jahrhundert. Mit der Emanzipation war es damals noch nicht weit her. Der Vater als Gebieter über Wohl und Weh wurde in der Regel vom Ehemann abgelöst.

Nicht so bei der jungen Clara, die schon als 18-Jährige für den neun Jahre älteren Robert Schumann schwärmte. Vater Friedrich wollte ihn nicht als Schwiegersohn. Die Erlaubnis zur Heirat wurde vor Gericht erstritten.

Sieben Kinder brachte Clara im Laufe ihrer Ehe mit Robert Schumann zur Welt. So nahm die Mutterrolle einen großen Teil ihrer Zeit in Anspruch. „Mein Klavierspiel kommt wieder ganz hintenan“, ließen die Jugendlichen sie aufseufzen. „Dabei ist die Musik so ein großer Teil meines Lebens.“

+ Schauspiel und Musik erschienen im geschickten Wechsel: Hier zu sehen (v.l.) Johanna Sabin, Patrizia Reinecke und Annabel Gropp. © Preuss Karriere machte sie dennoch. Noch während ihrer Ehe, vor allem aber danach. Sie war 37, als ihr Mann starb. Nun war es allein an ihr, für den Unterhalt der Familie zu sorgen. Und das gelang ihr. „Außergewöhnlich, wie begeistert die Engländeren von meiner Musik gewesen sind“, zitierten die Domgymnasiasten aus einem schwärmischen Tagebucheintrag der Musikerin über eine ihrer Konzertreisen in dieses „bezaubernde Land“. Dort sei sie „eine der berühmtesten und beliebtesten Pianistinnen“.

Allein 19 Mal reiste sie auf die Insel, um dort Konzerte zu geben. Sie spielte in Österreich, Holland, der Schweiz, in Ungarn und Russland. Sie war die erste Frau, die am Dr. Hoch’schen Konservatorium in Frankfurt am Main lehrte. Sie erhielt aus den Händen Kaiser Wilhelm II. die Große Medaille für Kunst.

Clara Schumann habe ein wirklich aufregendes Leben gehabt, stellten die Jugendlichen am Ende ihres Auftritts fest. Bis heute begeisterten sich die Menschen für ihre Musik. Und offensichtlich vermochte sie es auch, die jungen Mitwirkenden zu beeindrucken. Clara Schumann habe immer weitergemacht und sich nie in Selbstmitleid geflüchtet; sie habe Karriere und Haushalt unter einen Hut bekommen, sich zur starken Frau entwickelt, die sich nicht unterkriegen ließ und sei von einer unglaublichen Entschlossenheit gewesen, war im Programmheft nachzulesen.

