Philharmonic Rock in der Verdener Stadthalle

+ © Niemann Freuen sich auf ein besonderes Ereignis: Musiker Kevin Kuhlmann, Stadthallenleiterin Silvia Voige, Jürgen Hesse, Mediengruppe Kreiszeitung, und Veranstalter Heinz-Hermann Kuhlmann. © Niemann

Verden - „Philharmonic Rock“: die Erfolgsgeschichte geht auch 2018 weiter. „Auftakt ist am Freitag, 6. April, um 20 Uhr, in der Verdener Stadthalle. Danach wird das Musikprogramm im Jahresverlauf noch sechsmal an unterschiedlichen Veranstaltungsorten gespielt“, so Heinz-Hermann Kuhlmann, Veranstalter aus Weyhe, beim Pressetermin in der Verdener Stadthalle. Auch über ein Konzert im Bremer Metropol-Theater im November werde derzeit verhandelt.