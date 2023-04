Welt-Parkinson-Tag in Verden: Krankheit, Kuchen und Klönschnack

Von: Florian Adolph

Teilen

Klönen bei Butterkuchen, mit Frühlingsdeko und Gesang. © Florian Adolph

Die Verdener Selbsthilfegruppe kam am Welt-Parkinson-Tag zusammen. Bei Kuchen, Gesang und lustigen Geschichten berichteten einige Betroffene von ihren Erfahrungen mit der Krankheit.

Verden – „Es ist gut, wenn man an uns denkt. Aber da die Krankheit noch gar nicht genug erforscht ist, stehen wir noch an letzter Stelle“, findet Margret Cordes. Es war ihre Antwort auf die Frage, was sie vom Welt-Parkinson-Tag hält. Dieser war am vergangenen Dienstag, den 11. April, dem Geburtstag von Dr. James Parkinson, der die Krankheit 1817 zuerst beschrieb.

Magret Cordes hat selber Parkinson, seit 35 Jahren, ebenso wie ihr Ehemann. „Der eine Tag ist nicht wie der andere mit der Krankheit. Manche sind schlimmer, andere besser“, erzählte sie beim Pressegespräch. 18 Jahre lang hatte sie die Selbsthilfegruppe ehrenamtlich geleitet, dafür das Bundesverdienstkreuz erhalten, bevor sie die Position an Marina Schmidt abgab. Letztere war an diesem Tag allerdings krank und somit übernahm Cordes die Veranstaltung.

Margret Cordes liest eine der lustigen Geschichten vor, Ursula Luttmann spielt Akkordeon (v.r.). © Florian Adolph

Der übliche Termin, an dem sich die Gruppe trifft, jeden zweiten Dienstag im Monat, fiel diesmal genau auf den Welt-Parkinson-Tag und so kamen die Betroffenen in das Begegnungszentrum St. Nicolai in Verden. Dort waren die Tische frühlingshaft dekoriert. Es gab Kaffee und Kuchen, es wurde gesungen und lustige Geschichten wurden am Podium vorgelesen. Ursula Luttmann spielte dabei auf dem Akkordeon. „Damit wir auch mal lachen können“, erklärte Cordes. Die Stimmung war ausgelassen. Dennoch wurde nicht ignoriert, worum es an jenem Tag ging. „Wenn jemand heute noch Fragen zu der Krankheit hat, beantworten wir sie. Einige kamen deswegen auch schon zu mir“, sagte Cordes.

Mehrere Plätze im Saal waren aber nicht besetzt. Die Verdener Selbsthilfegruppe sei zusammengeschmolzen, berichtete Margret Cordes. „Einige sind durch Corona gestorben, andere wegen der Pandemie auch weggeblieben oder können inzwischen nicht mehr Auto fahren.“

„Ich habe das Haus verkauft und bin dafür neben das Stift gezogen“

Unter den Gästen war das Ehepaar Gerhard und Karin Grewe: „Meine Frau hat seit 16 Jahren Parkinson. Sie wohnt inzwischen im Caritasstift in Verden. Da kann man ihr mit der Krankheit am Besten helfen.“, sagte er. „Ich habe das Haus verkauft und bin dafür in eine kleine Eigentumswohnung, mit betreutem Wohnen, neben dem Stift gezogen. Meine Frau nehme ich nachmittags mit rüber und dann sitzen wir auf dem Balkon“, erzählte Grewe. Dass er ihr Haus verkaufte, schien ihm wenig auszumachen: „Man sollte nicht zu sehr an Dingen hängen. Beim Caritas gibt es immer Veranstaltungen, Spiele und Gymnastik, da hat meine Frau keine Langeweile. Viele stellen sich das mit dem Pflegeheim blöd vor, aber ich kann es nur empfehlen.“

Er verkaufte das Haus, um eine Wohnung nahe seiner erkrankten Frau zu nehmen: Gerhard und Karin Grewe. © Florian Adolph

„Ich bin nicht in ein tiefes Loch gefallen“

Hans Schlicht hat seit 2002 Parkinson: „Ich bin nicht in ein tiefes Loch gefallen. Ich bin am selben Tag, wo ich die Diagnose bekam, gleich zu Frau Cordes gefahren, zur Selbsthilfegruppe. Die Gruppe hat mir immer geholfen“, sagte er. „Man akzeptiert die Krankheit, oder eben nicht. Ändern kann man es sowieso nicht. Ich verstehe aber auch die Leute, die es nicht so einfach akzeptieren können.“

Hans Schlicht ist nicht nur nicht in ein Loch gefallen, er hat sich auch engagiert. Bei den Selbsthilfe-Tagen in Verden habe er als Ausrichter mitgemacht, bei Anmeldungen und Aufbau geholfen oder die Menschen auf ihre Plätze verteilt.

Dass es den Welt-Parkinson-Tag gibt, hält er indes für vollkommen richtig: „Die Bevölkerung muss wissen, was abläuft und dass es die Krankheit überhaupt gibt.“

Die Parkinson-Selbsthilfegruppe Verden hilft

Parkinson tritt in allen Altersgruppen auf, sagte Magret Cordes. Typische Symptome sind der Tremor (das Zittern der Hände und Arme), der Rigor (Steifheit) und wachsende Haltungsinstabilität. Die Parkinson-Selbsthilfegruppe Verden hilft allen, die glauben, die Krankheit zu haben, oder bereits diagnostiziert wurden, sowie den Angehörigen Erkrankter. Die Gruppe beantwortet Fragen zu Krankheit, Pflege, Therapie und mehr. Es kommen des Öfteren Referenten, so Cordes, wie Ärzte oder Apotheker zu den Treffen, um zum Beispiel über Medikamente zu informieren und Fragen zu beantworten.

Weitere Informationen

Wer die Unterstützung der Selbsthilfegruppe sucht, kann sich mit Marina Schmidt in Verbindung setzen, Telefon 04230/942694, E-Mail: marina_56@gmx.de, oder mit Margret Cordes, unter Telefon 04207/2598.