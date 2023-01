Weiterhin klaffen Lücken in den Regalen der Apotheken im Landkreis Verden

+ © Imageimmages/eibner Die Lücken klaffen immer noch bei verschiedenen Medikamenten in den Arzneimittelschränken und Regalen der Apotheken. © Imageimmages/eibner

Verden – Eine Entspannung ist nicht spürbar und in nächster Zeit auch wohl kaum zu erwarten. In den Apotheken bleiben die Plätze der Fiebersäfte für Kinder in den Regalen oder Schubladen immer mal wieder leer und bei einigen Generica ist es ähnlich. Wenn die Eltern mit den Rezepten aus den Arztpraxen kommen, kann die Abfrage bei den Pharma-Großhändlern schnell zur Enttäuschung werden. In den Apotheken nachzufragen kann sich aber trotzdem lohnen, denn die Inhaber legen sich hier und da auch Vorräte an, wenn der Großhandel mal liefern kann.

„Verbessert hat sich die Lage seit Dezember nicht“, muss Apothekerin Ines Mühlhäuser feststellen. Die Inhaberin der Nordertor Apotkeke erwartet auch nicht, dass sich an den Strukturen, den Lieferketten, die nicht mehr funktionieren, kurzfristig etwas verbessern lässt. Damit teilt sie den Pessimismus mit dem Vorsitzenden des Verbandes des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels (Phagro), der sie und ihre Kollegen in den Apotheken beliefert. Auch André Blümel stellt fest, dass die Versorgungslage von Arzneimitteln weiterhin angespannt ist. „Die Pharmagroßhändler brauchen resiliente Lieferketten von Arzneimitteln. Wir liefern Gesundheit – aber wir können nur ausliefern, was wir von den pharmazeutischen Unternehmern erhalten. Abhängigkeiten von bestimmten Wirtschaftsmärkten unterliegen immer einer erhöhten Kritikalität.“

Mühlhäusers Kollege am Holzmarkt, Henning Wittboldt-Müller, hat mal bei den verschiedenen Großhändlern, die die Arznei-Fachhändler in der Region beliefern, Abfragen gestartet. Die Medikamente, die auch im Dezember schon nicht mehr zu haben waren. Beim Fiebersaft für Kinder mit dem Wirkstoff Ibuprofen sei tagesaktuell gar nichts zu wollen gewesen, und bei Produkten mit Paracetamol sah es nicht wirklich besser aus. Auch beim Breitband-Antibiotikum Amoxicillin sei in üblichen Dosierungen kein Angebot zu finden gewesen, berichtet der Inhaber der Hirsch-Apotheke.

„Ich habe mein Lager stark aufgestockt“, berichtet der Apotheker. Da seien ihm seine Kunden wichtig. Und wie er haben es wohl viele seiner Kollegen gemacht, so dass schnell der Vorwurf erhoben wurde, dass die Pharmazie-Häuser selbst ihren Anteil an der Knappheit haben. Gerade zum Anbruch des Winters gab es Engpässe bei den Medikamenten, mit denen häufig schwere Erkältungen behandelt werden. Grund für das Zusammenbrechen der Lieferketten war laut Zeitungsrecherchen, dass wegen der Covid-Ausbrüche in China die Lieferketten nicht mehr funktionierten. Die Wirkstoffe werden in China produziert, oft in Asien weiter verarbeitet und verpackt und dann nach Europa geliefert und verkauft.

Sparzwang und Globalisierung hatte das Gesundheitsministerium am 16. Dezember in einem Eckpunktepapier als wesentliche Ursachen ausgemacht, die zu der Lage beigetragen haben. Wurden im Jahr 2000 noch etwa zwei Drittel der generischen Wirkstoffe in Europa produziert und ein Drittel in Asien, hat sich das Verhältnis nach einer Studie der Unternehmensberatung MundiCare im Auftrag des Branchenverbands Pro Generika heute umgekehrt: „Zwei Drittel der Wirkstoffe stammen jetzt aus Ländern wie China oder Indien.“

Im Dezember lief dann nichts mehr rund. Bei 300 Arzneien, so das Gesundheitsministerium, stockte der Nachschub. Und der Phagro-Vorsitzende forderte von der Politik praktikable Spielräume, damit pharmazeutische Unternehmer, Pharmagroßhändler und Apotheken die Versorgung mit Arzneimitteln absichern können. „Politische Maßnahmen zur Diversifizierung und Stabilisierung der Lieferketten sind unerlässlich“, so Blümel.

Henning Wittboldt-Müller hat noch eine weitere Erklärung für die Engpässe. Sie hat indirekt mit der Corona-Panedemie zu tun. Nach dem Ende der strengen Maßnahmen im Sommer, war von vielen Seiten eine Welle von Erklältungserkrankungen beobachtet worden. Ganz untypisch für die Sommermonate. „Damals war bei mir der Jahresvorrat an Medikamenten schon im Sommer rausgegangen“, stellt der Apotheker fest. Das werde seinen Kollegen nicht anders gegangen sein und alle haben dann zur Saison im Herbst ihre Vorräte wieder aufgestockt, wenn es ging. So wird die jetzige eher schlechte Versorgungslage plausibel, aber auch, dass Ines Mühlhäuser berichten kann, dass „tröpfchenweise immer mal etwas“ in ihrer Apotheke eintrifft. Im zweiten Quartal, so hofft sie, könnte es besser werden. Dann ende die Saison für Erkältungen.

Im Moment hilft das natürlich nur wenig, zeige aber, dass sich die Anfrage den Apotheken lohnen kann, ob noch das benötigte Medikament auf Lager ist. Wenn das Kind zuhause mit hohem Fieber im Bett liegt, interessiert es die Eltern eher weniger, warum die Apotheken das begehrte Medikament nicht liefern können. Henning Wittboldt-Müller ist aber überzeugt, dass er und seine Kollegen dennoch oft helfen können, wenn die Kunden flexibel sind, vorsorgen und auch mal auf Hausmittel zurückgreifen.