Weiter Ausgabe bei Verdener Tafel

Brötchen kann Doris Bischoff noch ausreichend verteilen, doch es mangelt mittlerweile an Brot. Fotos: Niemann

Verden - Von Christel Niemann. Gegenwärtig kursiert in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien die Nachricht, dass die Verdener Tafel den Betrieb geschlossen hat. Das ist aber vollkommen aus der Luft gegriffen, wie die Tafel-Vorsitzenden Michael Graf und Liane Schulz auf Nachfrage bekräftigen. „An dieser Meldung ist nichts dran. Die Tafel bleibt geöffnet und wir machen weiter – solange es geht.“

Eine Schließung der Tafel, wie in der Umgebung bereits vielfach geschehen, sei in Verden zurzeit kein Thema. „Vorausgesetzt, dass wir auch in Zukunft von den Verbrauchermärkten und sonstigen Spendern ausreichend Waren erhalten und wir über genügend Mitarbeiter für das Einsammeln, Sortieren und Ausgeben der Waren zur Verfügung haben.“

Die Tafel-Verantwortlichen erzählen, dass man zum Schutz von Mitarbeitern und Gästen aber natürlich Sicherheitsmaßnahmen getroffen habe. So wurde die Zahl der Kunden, die sich gemeinsam im Tafelladen aufhalten dürfen, auf maximal fünf Personen beschränkt. Auch werde konsequent auf einen Sicherheitsabstand von zwei Metern geachtet. Weiter wurden strenge Hygienemaßnahmen für alle erlassen, die sich im Tafelhaus aufhalten. So stellte der Verein den Mittagstisch ein, schloss den Aufenthaltsraum und organisierte die Ein- und Ausgänge so, dass sich die Kunden nicht begegnen müssen.

Was der Tafel mehr Sorgen bereitet ist, dass mehrere Mitarbeiter aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen zu den besonders gefährdeten Personengruppen gehören und sie sich bis auf Weiteres vom Tafelbetrieb abgemeldet haben.

„Diese personellen Einbußen gleichen wir zurzeit aber noch aus. Viel wichtiger ist, dass die Lebensmittelspender uns die Treue halten“, so die Vorsitzenden. Sie appellieren eindringlich an ihre überwiegend langjährigen Lieferanten, die vielen hilfsbedürftigen Menschen in der Region nicht aus den Augen zu verlieren. Bislang seien zwar noch keine gravierenden Rückgänge bei den Lebensmittelspenden zu verzeichnen, doch aufgrund der Hamsterkäufe seien Obst und Gemüse bereits knapp, und Brot gebe es gar keins mehr. „Wir können unseren Kunden zurzeit nur noch Brötchen anbieten.“ Daher erwähnen Michael Graf und Liane Schulz noch, dass die Verdener Tafel auch gerne Lebensmittelspenden von Privatpersonen entgegennimmt und man sich natürlich auch über Geldspenden freut.