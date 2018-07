Weißes Pulver löst Gefahrgut-Einsatz in Verdener Kreisverwaltung aus

Hauptgebäude geschlossen

+ © Christian Butt Einsatzkräfte der Feuerwehr haben den Haupteingang der Kreisverwaltung abgesperrt. © Christian Butt

Verden - Eine Postsendung mit weißem Pulver hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz bei der Kreisverwaltung an der Lindhooper Straße in Verden ausgelöst.