Verden: An zwei Weihnachtsbäumen ist mehr Platz für Wünsche

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Freuen sich jetzt schon auf die bald eintrudelnden Geschenke: Caritasmitarbeiterinnen Nicole Rath (r.) und Ute Kordges. © Antje Haubrock-Kriedel

Das Weihnachtsprojekt des Caritasverbands geht in die 16. Runde. Ab dem 15. November werden die Wunschzettel verteilt. Wer dann einem Kind eine Freude machen möchte, kann einen Wunschzettel vom Baum pflücken.

Verden – Die Wunschbaumaktion des Caritasverbandes ist längst eine liebgewordene Tradition. Das Spendenprojekt für den Landkreis Verden und dem Heidekreis sorgt dafür, dass auch Kinder, deren Eltern aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, sie zu beschenken, nicht auf die Erfüllung ihrer Weihnachtswünsche verzichten müssen. Bereits zum 16. Mal in Folge findet die Aktion statt, diesmal mit einigen Neuerungen.

Erstmals gibt es zwei Weihnachtsbäume, an denen die Kinder ihre Wunschzettel befestigen können. Der eine steht wie gewohnt auf dem Weihnachtsmarkt vor der Tourist-Information, der andere ist vor dem Gebäude des Caritasverbandes am Andreaswall 11 zu finden. „Wir wollen einfach einmal ausprobieren, wie das angenommen wird“, so Caritasmitarbeiterin und Organisatorin Nicole Rath.

Viele Kinderwünsche werden in jedem Jahr erfüllt, Fahrräder sind in diesem Jahr aber nicht mehr darunter. „Wir haben hier einfach keinen Platz, im letzten Jahr hatten wir hier so viele Fahrräder stehen, dass wir kaum noch durchkamen“, erklärt Nicole Rath die Entscheidung. Da sie aber weiß, dass viele bedürftige Kinder kein Fahrrad haben, überlegt sie im Frühling oder Sommer eine gesonderte Aktion zu starten.

„Bei der Wunschbaumaktion wollen wir aber künftig bei kleineren Geschenken bis 30 Euro bleiben, schließlich müssen alle sparen“, so Rath. Sie bittet daher darum, dass auch technische Geräte, Handys und Unterhaltungselektronik außen vor bleiben. „Aus Erfahrung wissen wir, dass bescheidenere Wünsche deutlich schneller erfüllt werden“, sagt sie.

Neu gestaltet wird in diesem Jahr auch die Übergabe der Geschenke an die Kinder kurz vor Weihnachten. Die Bescherung findet an einem Nachmittag in festlichem Rahmen statt. Termin und Ort werden nicht öffentlich bekanntgegeben.

Nicole Rath und ihre Kolleginnen Michaela Baumgarten und Marlena Komor machen sich nun auf einige turbulente Wochen gefasst. „Im letzten Jahr wurden 347 Geschenke gebracht“, erinnert sich Rath. Ganz oben auf der Wunschliste stehen regelmäßig Spielzeug, Sport-, Kosmetik- und Bekleidungsartikel sowie Gutscheine. Nicole Rath findet es immer wieder schön, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die Schenkenden viel Freude an der Aktion haben. „Im vergangenen Jahr haben Mitarbeiter der Polizei gleich 40 Wünsche erfüllt und die Geschenke mit dem Streifenwagen vorbeigebracht. Das war schon toll“, freut sich die Organisatorin.

Zudem hätten die Hafensänger und Puffmusiker sich der übriggebliebenen Wünsche angenommen und Gutscheine gekauft. Nicole Rath hofft, dass auch in diesem Jahr wieder alle Wünsche erfüllt werden können.

Ab Dienstag, 15. November stehen die Wunschbäume vor der Tourist-Information und dem Caritasverband und werden laufend mit neuen Wünschen bestückt. 350 Wunschzettel werden auch diesmal wieder ausgegeben. „Vielleicht stocken wir noch ein wenig auf, wenn unsere Kapazität es erlaubt“, schmunzelt Rath.

Familien, die ein geringes Einkommen erzielen und in Verden, Dörverden, Langwedel oder Kirchlinteln wohnen können für ihre Kinder bis zwölf Jahre einen Wunschzettel beim Caritasverband abholen. Die Wunschzettel werden von Donnerstag 3. November bis Freitag 18. November montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr ausgegeben.

Wer einen abbekommen möchte, sollte schnell sein. Erfahrungsgemäß sind die Wunschzettel nämlich schon nach ein paar Tagen komplett vergriffen. Sie müssen vollständig ausgefüllt werden. Datenschutz steht ganz oben, so dass keine persönlichen Angaben veröffentlicht werden.

Wer einem Kind zu Weihnachten eine Freude machen möchte, kann einen Wunschzettel vom Weihnachtsbaum pflücken, das Geschenk dann weihnachtlich verpacken und zusammen mit dem Wunschzettel beim Caitasverband Verden werktags von 8.30 bis 12.30 Uhr oder im Outdoorgeschäft Zugvogel, Große Straße 97, werktags von 14 bis 18 Uhr abgeben.

Letzter Abgabetag ist Freitag, 16. Dezember.