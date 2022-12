Weihnachtsmarkt in Verden: Verpuffung im Imbissstand löst Brand aus

Von: Johannes Nuß

Teilen

Auf dem Weihnachtsmarkt in Verden ist es am Freitagnachmittag zu einer Verpuffung und einem Brand gekommen. © Feuerwehr Verden

Nach einer Verpuffung in einem Imbissstand auf dem Weihnachtsmarkt in Verden ist es Freitag zu einem Brand gekommen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Verden – Auf dem Weihnachtsmarkt in Verden (Landkreis Verden) ist es am Freitagnachmittag zu einer Verpuffung gekommen. Wie die Feuerwehr in einem Bericht an die Presse schreibt, sei die Ursache für Verpuffung und Brand derzeit noch nicht klar. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Weihnachtsmarkt in Verden: Verpuffung im Imbissstand löst Brand aus

Als die Feuerwehr auf dem Weihnachtsmarkt in Verden eintraf, war das Feuer glücklicherweise bereits durch die Betreiberin des Verkaufsstandes gelöscht worden. Größerer Sachschaden wurde dadurch verhindert. Die Arbeit der Feuerwehr beschränkte sich daher auf eine Nachkontrolle der Brandstelle

Die Betreiberin des Imbissstandes wurde vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet, brauchte aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Blaulichtmeldungen: Verfolgungsjagd endet mit Crash im Bremer Kreuz

Zu einer wilden Verfolgungsjagd ist es am Freitagnachmittag auf der Autobahn A27 bei Bremen gekommen. Zuvor waren zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Im Bremer Kreuz kam es dann zu einem weitern Unfall mit Verletzten. Die Polizei machte am Donnerstagnachmittag einen traurigen Fund auf der A1 bei Bockel im Landkreis Rotenburg. Sie fanden einen Lkw-Fahrer tot auf.