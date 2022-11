Der Hauptpreis im Wert von 500 Euro bleibt in Verden

Von: Florian Adolph

Ziehung: Organisatorin Aike-Simone Ensink mit Henrike Eichhorn und Holger Lochmann von der KSK (v.l.). © Florian Adolph

Die ersten Gutscheinpreise für die Verdener Weihnachtsgewinnwochen wurden verlost. Weitere Ziehungen folgen. Die Teilnahme ist noch bis 7. Januar möglich.

Verden – Der Korb ist bereits prall gefüllt mit Karten, eingesandt von jenen, die auf den großen Preis hoffen. Die erste Ziehung der diesjährigen Weihnachtsgewinnwochen fand am gestrigen Dienstag in der Kreissparkasse Verden statt. Neben 115 kleineren Gutscheinpreisen wurden auch die beiden ersten Hauptgewinne verlost.

Der zweite Hauptpreis, ein Gutscheinpaket im Gesamtwert von 250 Euro geht dabei an Vivien Sofie Klein aus Dörverden. Über den ersten Hauptpreis, ein Gutscheinpaket im Wert von 500 Euro kann sich hingegen Karl-Heinz Brüning aus Verden freuen. Alle Gutscheine können bis zum 30. Juni 2023 bei allen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden.

Anwesend bei der Ziehung waren Aike-Simone Ensink vom Kaufmännischen Verein zu Verden, welcher wieder Veranstalter des Gewinnspiels ist, sowie Holger Lochmann und Henrike Eichhorn, beide von der Kreissparkasse Verden. Henrike Eichhorn war es, die tief in den Korb greift, um die Gewinner zu ziehen. „Sie ist unsere Fee“, so Ensink.

Drei weitere Ziehungen finden noch statt, am 6. und 16. Dezember, sowie am 10. Januar. Es kann noch bis zum 7. Januar teilgenommen werden, und das geht so: Pro Warenwert von fünf Euro erhält ein Kunde bei den teilnehmenden „Verden hat’s“-Geschäften eine Gewinnmarke die er dann auf eine Teilnahmekarte klebt. Insgesamt müssen so zehn Marken gesammelt werden. Die ausgefüllte Karte kommt in einen der sechs Gewinnkästen. Diese stehen in Verden bei der Kreissparkasse, der Deutschen Bank, der Buchhandlung Vielseitig, bei Philipp Bürokultur und Optik Freese. Es dürfen auch mehrere Karten abgegeben werden, um die Chancen zu erhöhen.

Ein Ziel der Aktion ist, mehr Leute zum Einkaufen in der Stadt zu bewegen, statt im Internet, damit die „Kaufkraft in Verden bleibt“, wie Ensink es ausdrückte. „Unser Wunsch ist, dass auch bei Corona und Energiekrise unsere Kaufleute ein erfolgreiches Weihnachtgeschäft haben.“

Der Kaufmännische Verein möchte sich so für eine Belebung der Innenstadt einsetzen. „Der verkaufsoffene Sonntag am 6. November war schon mal sehr erfolgreich. Die Leute haben nicht nur gebummelt, sondern auch eingekauft“, sagte Ensink. „Wettermäßig war es ja auch ein Traum für Novemberverhältnisse“, fügte Holger Lochmann hinzu.

Was die Teilnahme an den Weihnachtsgewinnwochen angeht, zeigen sich die Anwesenden zufrieden. Aike-Simone Ensink: „Dafür, dass die Aktion erst am 4. November gestartet ist, sind es schon überraschend viele Einsendungen geworden.“ Holger Lochmann: „Wir hatten in all den Jahren immer wieder den Tisch mit Karten voll. Das hat uns motiviert.“