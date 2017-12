„Weihnachtsgeschenke“

verden - Sechs gemeinnützige Vereine und Institutionen aus dem Landkreis Verden können sich sozusagen als „Weihnachtsgeschenk“ über eine Zuwendung der Stiftung der Kreissparkasse Verden freuen. Die Geschäftsführerin der Stiftung, Dr. Beate Patolla, hatte am Dienstag zur Übergabe in die Schalterhalle der Kreissparkasse eingeladen. Sie dankte allen Ehrenamtlichen in den Vereinen für ihr Engagement.

Der Fördertopf der Stiftung sei in diesem Jahr jedoch nicht voll genutzt worden. „Wir hätten noch mehr gekonnt“, so Patolla. Für das nächste Jahr möchte sie daher gemeinnützige Einrichtungen ermutigen, sich um eine Förderung zu bewerben. Wenn die Projekte zur Ausrichtung der Stiftung passen, stünden die Chancen für eine Bewilligung gut.

Gefördert wird in diesem Jahr das Projekt der Fachstelle Sucht und Suchtprävention „Chill mal“. An weiterführenden Schulen lernen Kinder in AGs oder im Unterricht, wie sie mit dem Druck in der Schule besser zurechtkommen. Der Imkerverein Verden erhält Unterstützung für die Einrichtung eines Lehrbienenstands im alten Hirtenhaus an der Aller. „Wir möchten hier Neuimker schulen und Kindergärten und Schulen einladen. Das Projekt ist auf 25 Jahre angelegt“, so Wilhelm Haase-Bruns vom Imkerverein. Der Förderverein vom Vielharmonie Spielmannszug Kirchlinteln möchte die Fördersumme für die Nachwuchsarbeit und die Anschaffung neuer Blasinstrumente verwenden. Die Dorfgemeinschaft Embsen erhält Unterstützung für den Ausbau des Generationentreffs. Der Verein Volkssternwarte Langwedel verwendet das Geld für den Bau zweier Kuppeln auf dem neuen Gebäude der Oberschule, damit die Schüler auch künftig Sterne und Planeten beobachten können.

Der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage kann dank der Förderung der Stiftung den Weltstar Al Di Meola nach Verden holen. Der Gitarrist gastiert zum Auftakt der Europa-Tournee am Freitag, 2. März, um 20 Uhr, in der Stadthalle. Vorsitzender Volkmar Koy betonte, dass der Verein trotz der Unterstützung der Stiftung auf ein ausverkauftes Konzert angewiesen sei. „Der Vorverkauf ist bereits angelaufen und die Verkaufszahlen sind schon beachtlich“, berichtete Koy. Die Karten sind in drei Preiskategorien für 39, 47 und 53 Euro bei der Verdener Aller-Zeitung, Große Straße 1 sowie in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung erhältlich. - ahk