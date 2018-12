Weihnachtsbäume: Auch jetzt noch große Auswahl

Katharina Engelke verkauft am Johanniswall Nordmanntannen vom Hof Rüpke aus Altenwahlingen.

Verden - Ein Tannenbaum im Wohnzimmer ist für die allermeisten Deutschen ein fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Die einen mögen ihn groß und stattlich, die anderen lieber etwas kleiner. Gerade gewachsen und eine schöne Form sind aber Anforderungen, die ein Weihnachtsbaum auf jeden Fall erfüllen sollte.

In den vergangenen Jahren hat sich die Nordmanntanne mehr und mehr durchgesetzt. Ihr großer Vorteil ist, dass sie schöne weiche Nadeln hat und daher beim Schmücken nicht piekst. Einige Weihnachtsbaumverkäufer bieten diese Sorte ausschließlich an. Die gute Nachricht ist, dass die Weihnachtsbäume trotz des trockenen Sommers nicht teurer geworden sind. Pro Meter 15 Euro kostet die Normanntanne am Johanniswall.

Die Bäume, die Katharina Engelke hier verkauft, stammen vom Hof Rüpke aus Altenwahlingen. Ein angemessener Preis, findet sie. „Es macht das ganze Jahr viel Arbeit, die Bäume zu pflegen. Aber sie sind mit Liebe gewachsen“, versichert sie. Von ihren Kunden weiß sie, dass das richtige Weihnachtsgefühl erst aufkommt, wenn der Baum fertig geschmückt im Zimmer steht. So sieht es auch die Verdenerin, die sich gerade ihren Baum ausgesucht hat, eine schön gewachsene zwei Meter hohe Nordmanntanne. „Geschmückt wird der Baum mit allem, was sich im Laufe der Jahre so angesammelt hat“, erzählt sie.

Viel los ist auch an der Hamburger Straße in Dauelsen. Um die 200 Nordmanntannen, gezogen vom Familienbetrieb Wolters aus Martfeld/Hustedt stehen hier zum Verkauf. Mit kritischem Blick werden die Bäume von den Kunden begutachtet, bevor schließlich die Entscheidung für ein Exemplar fällt. „Wir haben hier Bäume von 20 bis 35 Euro. Die meisten suchen sich ihren Baum um den dritten Advent herum aus“, sagt Verkäufer Rolf Oetting. Er bestätigt, dass die Bäume in diesem Jahr nicht teurer geworden sind.

+ Rolf Oetting von Wolters Tannenwald aus Hustedt mit einem besonders schönem Exemplar. © Haubrock-Kriedel

„Am besten gehen die Bäume, die 1,80 Meter bis zwei Meter groß sind“, weiß der erfahrene Baumverkäufer. Auch Dennis und Lena Meinke aus Verden haben sich gerade für einen Baum in dieser Größe entschieden. „Ein Baum gehört definitiv dazu“, finden beide. Auch zu klein dürfe er nicht sein und auf jeden Fall „immer echt“. Ein Baum aus Kunststoff kommt für das junge Paar daher nicht in Frage.

Auch kurz vor dem Fest gibt es bei Linda Wolfgramm im Westerfeld in Eitze noch eine große Auswahl an Weihnachtsbäumen Neben der Nordmanntanne kann der Kunde bei ihr auch Blaufichten oder die serbische Fichte Osmorika kaufen. „Sie ist sehr schlank und daher auch für Wohnungen geeignet, in denen nicht viel Platz ist“, erklärt sie. Die Bäume stammen aus eigenem Anbau.

Wer möchte, kann sich seine Tanne oder Fichte hinter dem Haus auch selbst schlagen. Linda Wolfgramm legt Wert darauf, dass ihre Bäume nicht gespritzt sind. „Gegen das Unkraut habe ich mir vom Nachbarn Shropshire Schafe ausgeliehen. Sie fressen nur den Unterwuchs weg. Das hat wunderbar geklappt“, freut sie sich.

+ Ausschließlich ungespritzte Weihnachtsbäume gibt es bei Linda Wolfgramm in Eitze. © Haubrock-Kriedel

Da der Weihnachtsbaumkauf immer mehr zum Event wird, gab es in diesem Jahr erstmals mit Unterstützung und zugunsten der Jugendfeuerwehr eine Weihnachtsscheune mit Glühwein und Bratwurst auf dem Hof. Vom kleinen Bäumchen bis zum Fünf-Meter-Prachtstück gibt es hier alles. „Gerade Senioren suchen meist kleine Bäume“, weiß Linda Wolfgramm. Wie zur Bestätigung kauft gerade eine ältere Dame eine kleine Nordmanntanne.

„Ein Tannenbaum zu Weihnachten ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich komme vom Lande, da gehört das einfach dazu“, sagt sie. Allerdings habe sie sonst immer große Tannen gehabt. „Mein Sohn aus Hamburg kam mit seiner Familie immer am Heiligabend. Da musste für die Kinder ein großer Baum her“, schmunzelt die 75-Jährige.

Geschmückt habe sie den Weihnachtsbaum mit roten Kugeln, echten Kerzen und von den Enkelkindern selbstgebasteltem Schmuck. Da sie in diesem Jahr das Weihnachtfest aber beim Sohn verbringe, sei der kleine Baum für die Tage vor dem Fest, so die Verdenerin.

ahk