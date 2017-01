Weihnachtsbäume sichtbar bereitlegen

Müllabfuhr holt Tannen ab

Landkreis - In der Zeit von Montag, 9., bis Dienstag, 31. Januar, werden im Landkreis – an unterschiedlichen Tagen in den einzelnen Gemeinden – wieder die Weihnachtsbäume eingesammelt. Die Termine sind auf dem Abfuhrkalender 2017 genannt.

Die Bäume müssen am jeweiligen Abfuhrtag bis 6 Uhr bereitgestellt sein. Die Weihnachtsbäume sind gut sichtbar so vor dem Grundstück bereitzulegen, dass Fahrzeuge und Personen nicht behindert oder gefährdet werden, teilt der Landkreis Verden mit.

Da schlechte Sicht durch Dunkelheit, Regen oder Schnee die Abfuhr zu dieser Jahreszeit erschweren kann, sollten die Bäume nicht vor grünen Hecken, in Einfahrten, nicht einsehbaren Ecken oder hinter parkenden Autos abgelegt werden. „Am besten legt man die Weihnachtsbäume dort ab, wo sonst die Abfallbehälter geleert werden“, rät Abfallberaterin Christina Martin.

Größere Bäume sind auf maximal 2,20 Meter zu kürzen. Die Bäume dürfen einen Stammdurchmesser von maximal 15 Zentimetern haben. Für eine weitere Verwertung müssen die Bäume restlos abgeschmückt und frei von Lametta sein. Die Weihnachtsbäume sind nur an dem jeweiligen Abfuhrtag bereitzustellen. Später herausgestellte Weihnachtsbäume werden nicht mehr abgeholt. Sämtliche Abfuhrtermine der Müllabfuhr können auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-verden.de abgerufen werden.