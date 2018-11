Weihnachtliche Stimmung mit dem Shanty Chor Verden

Weihnachtsstimmung auf hoher See bringt der Shanty Chor Verden mit in die St. Johanniskirche.

Verden - „Weihnachten auf den Meeren“, das könen die Freunde der maritimen Musik kurz vor dem Fest gleich zweimal buchen. Der Shanty Chor Verden Verden lädt dazu in die St. Joahnniskirche ein. Derzeit proben die Seemänner schon fleißig für den Auftritt. Gesungen wird am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, 16 Uhr, und am Freitag, 14. Dezember, 19 Uhr.

40 Sänger und einige Instrumentalisten wollen den Zuhörern wieder stimmungsvolle Musik bieten und mit einem besonderen Programm maritimer Lieder auf das Weihnachtsfest einstimmen. Der Auftritt ist von Heiterkeit und Stille, aber auch von Besinnlichkeit geprägt. Lieder, wie das „Ave Maria der Meere“, erzählen von der Heiligen Nacht an Bord, tausende Meilen von zu Haus, oder von der glücklichen Heimkehr genau zum Fest („...und am Weihnachtstag kommt endlich Land in Sicht“). Auch neue Lieder haben die Sänger mit ihrem Chorleiter Günter Ampf einstudiert. „Das Publikum sollte sich einfach überraschen lassen“, schreibt Pressesprecher Peter Schramm in der Einladung.

In der St. Johanniskirche sind unter anderem folgende Titel zu hören: „Weihnacht auf den Meeren“, „Noch drei Meilen bis Weihnacht“, „Buten is Wiehnacht“, „Der Kleine Trommlerjunge“, „Ave Maria der Meere“ und „Feliz Navidad“. In der Pause singt der Chor mit den Zuhörern traditionelle Weihnachtslieder.

Das Ensemble, so heißt es, freue sich wieder sehr auf diese beiden Konzerte und auf seine Zuhörer. Der Eintritt ist wie immer frei.

Nach dem Konzert können die Besucher die CD der Shantys „Weihnachten auf See“ sowie die anderen CDs des Verdener Chors zum Preis von acht Euro pro Stück kaufen, heißt es abschließend.