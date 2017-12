Maritime Musik zum Advent mit dem Shanty-Chor Verden in der St. Johanniskirche

Weihnachten wie auf hoher See

+ © Haubrock-Kriedel Chorleiter Günter Ampf sang mit dem Publikum Weihnachtslieder. © Haubrock-Kriedel

Verden - Das Weihnachtskonzert des Shanty-Chors in der St. Johanniskirche gehört für Freunde der Seefahrerromantik fest zum Programm in der Adventszeit. So war das Gotteshaus denn auch wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Chorleiter Günter Ampf und seine Mannschaft in den blau-weiß-gestreiften Fischerhemden erfreuten das Publikum mit maritimer Musik zum Advent.