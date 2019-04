Verdener Wehren starten mit fünf Einsätzen ins Wochenende

Innerhalb von 14 Stunden

+ © Bruns Im Waldweg in Verden brannte es in einem Keller. © Bruns

Verden – Fünf Einsätze innerhalb von 14 Stunden haben die Ehrenamtlichen der Verdener Feuerwehr vom frühen Nachmittag des Gründonnerstags bis in die Nacht zum Karfreitag abgearbeitet. Der größte Schaden dürfte bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus am Waldweg entstanden sein.