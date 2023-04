Wegesränder im Kreis Verden: „Insekten aufgesaugt und gehäckselt“

Von: Heinrich Kracke

Der Wegesrand auf dem Abschnitt des Weserradweges bei Groß Hutbergen löste schon vergangenes Jahr Diskussionen aus. Die Straßenbaubehörde hatte aus Rücksicht auf die Natur Mähvorgänge verschoben. Allerdings nur kurz. Nach Klagen über die Verkehrssicherheit kamen die Geräte doch zum Einsatz. © Straßenbaubehörde

Die Debatte um Straßenränder nimmt neue Fahrt auf. Die Grünen fordern schonende Behandlung.

Verden/Achim – Ein paar wärmende Sonnenstrahlen an den vergangenen Tagen, und schon meldeten sie sich an. Die Wegwarte, die Kornblumen, einiges andere mehr. An den Wegesrändern meldeten sie sich an. Zuweilen surrte es bereits. Hummeln und Co entdeckten die wildwuchernde Pracht. Und damit ist sie zurück, die Diskussion über den Zustand von Straßen- und Radwegrändern, die bereits im vergangenen Jahr zu einschneidenden Maßnahmen führte, oder besser: zu eben nicht einschneidenden Maßnahmen. Die Straßenbaubehörde Verden hatte mit dem Hinweis auf Insekten- und Naturschutz einen ganzen Streifen auf dem belebten Weserradweg sich selbst überlassen, ehe sie dann auf Druck vor allem der Radler und deren Hinweis auf Sicherheitsaspekte doch mähte. Jetzt startet der Grünen-Kreisverband einen nächsten Vorstoß. An den 228 Kilometer Kreisstraßen und 152 dazugehöriger Fahrradwege möge doch bitt’schön eine insektenschonende Mähtechnik angewandt werden.

Der Grünen-Kreistagsabgeordnete Ehler Lohmann hat eine spezielle Sicht auf die Dinge, wie er sagt. Selbstverständlich gehe es um sämtliche Kreisstraßen, aber allein die Strecken rund um seinen Heimatort Westen genügten, das Dilemma aufzuzeigen. „Straßenränder sind einer der wenigen verbliebenen naturnahen Lebensräume für Insekten.“ Deshalb sei hier besonders behutsam vorzugehen. Die Straßenmeistereien hätten ihre Mähintervalle auch schon angepasst, sie sind seltener mit schwerem Gerät unterwegs, das Problem aber sei die Mähtechnik. Lohmann: „Aktuell wird gemulcht. Dabei wird das Grün sozusagen angesaugt, ehe es abgeschlagen und alles kurz und klein gehäckselt wird. Vor allem dieser Ansaugvorgang bedeutet das Aus für zahlreiche Insekten.“ Er betrachte es mit Sorge, dass im laufenden Haushalt des Landkreises eine Ersatzinvestition in Sachen Mulchtechnik eingestellt sei, obwohl es doch schon längst deutlich schonendere Verfahren gebe.

Früher seien Mähbalken mit Doppelmesser zum Einsatz gekommen, sie verursachten einen sauberen Schnitt, Kleinlebewesen hatten die Chance zum Überleben. Inzwischen würden erste Randflächen schon mit zeitgemäßer Technik bearbeitet, dies aber noch nicht im Kreis Verden. Das Mähgut werde mittels Ketten geschüttelt, so das Insekten abfielen, ehe Gras und Co geschnitten würden. Das Grünzeug bleibe zunächst mal liegen. „In Bamberg, auch in Teilen Brandenburgs wird diese Technik bereits erfolgreich angewandt“, so Lohmann. Die Grünen plädieren nun dafür, zumindest erstmal Versuchsflächen zu definieren, auf denen dann die unterschiedlichen Techniken testweise zum Einsatz kommen.

Auf völlig taube Ohren stößt die drittstärkste Kraft im Kreistag nicht. „Stimmt schon; die Straßenränder werden gerne von Insekten angenommen“, sagt Straßen-Fachdienstleiter Werner Stadtlander. Die Anfrage gehe aus seiner persönlichen Sicht in die richtige Richtung. Eine insektenschonende Technik verursache allerdings hohe Kosten und einen erhöhten Personaleinsatz. „Bereits jetzt werden viele Arbeiten von Hand verrichtet. Sollte das Umfeld jedes Leitpfahls und jedes Baumes von Hand gepflegt werden, steigt der Einsatz spürbar an.“ Andererseits müsse auch der Verkehrssicherheitspflicht Genüge getan werden. Und dann wären da noch die Radler und Anlieger selbst. „Steht der Bewuchs etwas höher, kommen sofort die Anrufe“, sagt Stadtlander.

Lohmann indes gehört noch zu jenen, denen ein erhöhtes Insektenaufkommen nicht fremd ist. „Wir erinnern uns doch gut an Zeiten, in denen die Windschutzscheibe der Autos regelmäßig von Insektenresten gereinigt werden musste.“ Lang ist’s her. Inzwischen gehen Forscher davon aus, das Insektenaufkommen ist zu 75 Prozent eingebrochen. Und klar zudem, dass sich nicht alle Wegesränder zum Insektenschutz eignen. Auch in Lohmanns näherer Umgebung nicht. „Nehmen wir die Kreisstraße bei Barnstorf, da liegt zwischen Fahrbahn und Radweg nur ein ganz schmaler Streifen. Da geht die Verkehrssicherheit vor.“ Geeigneter sei die K15 zwischen Dörverden und Westen oder die Strecken von Westen nach Hülsen und dann weiter nach Rethem. „Hier liegen Passagen, die sich beispielsweise sehr gut für den Start eines insektenfreundlichen Umgangs eignen, für eine erste Bestandsaufnahme.“

Die Grünen haben sich mit einer Anfrage an die Kreisverwaltung gewandt. Ein gutes Dutzend Fragen hätten sie da mal. Welche Fläche steht an Fahrbahnen im Intensiv- und Extensivbereich zur Verfügung, wie verhält es sich mit Ausgleichsflächen des Landkreises, welche Ziele werden bei der Pflege verfolgt, lauten einige der Fragen. Könne mit den Mähterminen noch mehr Rücksicht auf die Lebenszyklen der Insekten und Pflanzen genommen werden? Durch Nährstoffentzug würden Blühpflangen gefördert. Welche Möglichkeiten gebe es, das Mähgut zu entfernen? Welche insektenschonende Mähtechnik sei überhaupt praxisreif? Welche Zusatzkosten seien zu kalkulieren?