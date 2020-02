Wegen Sturm: Holm musste absagen

+ „Herr Holm“ musste den Termin verschieben.

Verden – Aufgrund der Sturmwarnungen muss das Gastspiel von „Herrn Holm“ in der Verdener Stadthalle am heutigen Sonntag ausfallen. Der Künstler kann nicht anreisen, es sei höhere Gewalt, so die Nachricht aus der Stadthalle. „Die Mitteilung hat mich am Mittag erreicht, jetzt bemühe ich mich, die Nachricht so gut wie möglich über Facebook, Homepage, Anrufbeantworter und Aushang zu verbreiten“, so Silvia Voige, Geschäftsführerin der Stadthalle in einer Pressemitteilung. Die Aufführung wird verschoben auf Sonntag, 8. März, 19 Uhr. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten können aber auch an den Vorverkaufsstellen zurück gegeben werden, wenn der neue Termin nicht passt.