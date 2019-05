„Weg frei machen“

Brief an Hannoveraner Verband

Verden – „Skandalös“, „nicht nachvollziehbar“, „Imageschaden“, „unverantwortlich“: Manfred Schäfer und Dr. Jochen Wilkens, Ehrenvorsitzender beziehungsweise Ehrenmitglied des Hannoveraner Verbandes, nehmen in ihrem offenen Brief an den Vorstand kein Blatt vor den Mund. Anlass für das zweieinhalbseitige Schreiben ist die Kündigung von Zuchtleiter und Geschäftsführer Dr. Werner Schade.