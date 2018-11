„Wat’n Schiet“: Über das Scheitern

Verden/Landkreis. Zu einem „Wat’n Schiet“-Abend für Gründungswillige lädt das Existenzgründungsnetzwerk Landkreis Verden zusammen mit der Unternehmensberaterin Susanna Suhlrie für Dienstag, 13. November, nach Verden ein. Gründer, die ihre Selbstständigkeit nicht dauerhaft erfolgreich am Markt etablieren konnten, berichten über die Gründe und Ursachen ihres Scheiterns und was sie daraus gelernt haben.

„Mit dieser Veranstaltung wollen wir den Gründergeist von Gründungswilligen stärken und ihren Mut zur Risikobereitschaft fördern. Es ist wichtig zu erfahren, dass Fehlschläge nicht das Ende von allem bedeuten“, so die Veranstalter in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Der erste Verdener „Wat’n Schiet“-Abend ist inspiriert von den sogenannten „FuckUp Nights“, einer globalen Bewegung, die ihren Ursprung in Mexiko Stadt hat. Seit 2012 verbreitet sich die Idee von fünf Freunden, die genug davon hatten, immer nur denjenigen zuzuhören, bei denen alles richtig und gut gelaufen war.

Sie fanden, dass man mehr Erkenntnisse gewinnt, wenn man über die Sachen spricht, die auch mal schief gehen. Quer über den Globus zieht diese Idee immer mehr Menschen in ihren Bann. Mittlerweile gibt es Events in mehr als 250 Städten in 80 Ländern der Welt.

Gemeinsam dem Scheitern eine Bühne geben und aus Niederlagen lernen, lautet daher die Devise der „Wat’n Schiet“-Veranstaltung in Verden. Drei Unternehmerinnen und Unternehmer teilen mit dem Publikum ihre persönlichen Geschichten des Scheiterns. Mit dabei sind Christo Papanouskas, Gründer von Assassin Design, Speakerin Ina Hacheney und Stefan Weidert, Koch.

Der lockere Abend startet um 18.30 Uhr im Restaurant Liekedeeler, Artilleriestraße 6, in Verden. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: E-Mail mit dem Betreff „WatNSchiet 2018“ an wirtschaftsfoerderung@landkreis-verden.de. Weitere Infos gibt es unter www.facebook.com/WatNSchiet/.

Dem „Wat’n Schiet“-Abend am Dienstag folgt zwei Tage später am 15. November das Existenzgründungsforum in der Stadthalle Verden. Von 15 bis circa 18 Uhr haben Gründungswillige Gelegenheit, sich in Vorträgen und Gesprächen über Voraussetzungen und Hürden beim Schritt in die Selbstständigkeit zu informieren. Beide Veranstaltungen finden im Rahmen der Gründerwoche Deutschland statt.

Weitere Informationen sind unter www.landkreis-verden.de/existenzgruendungsforum abrufbar.