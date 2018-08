Ausbildungsdienst der Feuerwehr probt: Wasserwerfer gegen Flammen

Verden - Die Sonne gönnt sich zwar eine kleine Pause, dennoch bleibt es trocken und die Gefahr von Waldbränden akut. Die Verdener Brandschützer hatten rund 15 Einsatzkräfte samt Wasserwerfer der Polizei Bremen für einen Ausbildungsdienst zum Thema Vegetationsbrandbekämpfung im Feuerwehrhaus zu Gast. Trainiert und besprochen wurden wirksame Bekämpfungsmaßnahmen.

Aufgrund der schon seit längerem anhaltenden Trockenheit kam von Seiten der Bremer Bereitschaftspolizei die Idee auf, ihre hauptsächlich für polizeiliche Aufgaben genutzten Wasserwerfer im Fall der Fälle bei eventuellen größeren Waldbränden im benachbarten Niedersachsen zur Verfügung zu stellen. Die bundeseinheitlichen Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei (kurz Wawe 10) verfügen immerhin über ein Fassungsvermögen von 10.000 Litern Wasser, das sie über drei sogenannte Monitore abgeben können. Im Land Brandenburg kamen im Juli 2018 bei einem größeren Waldbrand solche Fahrzeuge als Unterstützung für die dortigen Feuerwehren zum Einsatz.

+ Gegenseitiges Interesse und Teamarbeit: die Verdener Brandschützer bekommen die Technik des Wasserwerfers der Bremer Polizei vorgestellt. © Feuerwehr Verden/Voigt Im Rahmen einer rund 60- minütigen Präsentation machten die Kameraden der Ortsfeuerwehr Verden die Beamten der Bremer Polizei mit den Grundlagen in der Waldbrandbekämpfung vertraut. Ein weiteres Thema des Treffens waren die Möglichkeiten einer gemeinsamen Zusammenarbeit bei entsprechenden Einsatzlagen. Hier wurden unter anderem Wege zur Alarmierung und der behördlichen Umsetzung des Wasserwerfereinsatzes diskutiert. Eine Nachbereitung des Themas soll weitere Erkenntnisse bringen.

Nach dem theoretischen Teil der Ausbildung folgte die Praxis, die Beamten der Bereitschaftspolizei Bremen demonstrierten den Feuerwehrkräften die Einsatzmöglichkeiten eines Wawe 10. Hierzu wurde eine Wiese im Verdener Stadtwald unweit des Lönsweges angefahren. Auch ein Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) der Ortsfeuerwehr Verden war mit vor Ort, um einen direkten Vergleich zu den beiden Fahrzeugen zu haben.

Im Anschluss an die Veranstaltung waren sich sowohl Vertreter von Feuerwehr wie auch Polizei einig, dass die Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei durchaus eine sinnvolle Ergänzung bei Wald- und Flächenbränden sein können. „Wenn diese Fahrzeuge, auch aufgrund der Alarmierungswege, nicht unbedingt für den Ersteinsatz geeignet sind, so könnten sie doch bei größeren Einsatzlagen gerade aufgrund ihrer mitgeführten Wassermengen durchaus eine tatkräftige Unterstützung für die Feuerwehren im Bremer Umland sein“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung.