Was tun an den letzten Sommerferientagen?

Von: Lutz Bergmann

Stella-Amelie Elser und Mutter Bettina gefällt besonders der Märchenwald und die Karussels im Magic Park Verden- © Lutz Bergmann

Wolfscenter, Magic Park oder doch Cine City – ein paar Vorschläge der Redaktion

Verden – Noch knapp eine Woche bleibt bis zum Ende der Sommerferien. Und das Wetter soll mit Temperaturen um 25 Grad und viel Sonne gut werden. Da liegt nichts näher als raus zu gehen und was Aufregendes zu unternehmen. Unsere Redaktion hat mal zusammengetragen, was in letzten Tagen der Ferien in und um Verden für Kinder und Jugendliche geht. Für Erwachsene ist natürlich auch etwas dabei.

Ein besonderes Highlight stellt das große Familienfest im Wolfscenter an diesem Samstag dar. Neben Führungen zu den Wolfsgehegen und den fünf Wolfswelpen können Kinder unter fachlicher Anleitung klettern und die Show von Zauberer Sönke genießen. Wer möchte, kann einen Wolfspfotenabdruck auskratzen und den luftigen Stein dann mit nach Hause nehmen. Tagsüber können Interessierte zudem die Baumhäuser „Tree Inn“ besichtigen, die ansonsten nur Übernachtungsgästen zur Verfügung stehen.

Luka und André Holstein im Magic Park Verden. © Bergmann, Lutz

Die Öffnungszeiten zum Familienfest sind 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist wesentlich günstiger: Für Kinder bis 7 Jahre frei, für alle Personen ab 8 Jahren beträgt er 8 Euro. Mehr Infos, die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise stehen im Internet unter https://www.wolfcenter.de/

Noch bis zum 27. August läuft die Ausstellung Steintastisch im Historischen Museum Domherrenhaus. Für die Besucher wurden verschiedene Welten von Harry Potter bis Star Wars aus LegoSteinen aufgebaut. Am Samstag und Sonntag sind die Aktionstage, bei denen die Mitglieder der Stein Hanse zusätzlich Gesellschaftsspiele, Bauecke, Racerstrecke und andere Mitmachbereiche anbieten.

Während der Aktionstage ändern sich die Öffnungszeiten und Eintrittspreise. Am Samstag, 12. August, hat das Museum von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. August, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder unter vier Jahren zahlen keinen Eintritt, Kinder von fünf bis 13 Jahren 2 Euro und Jugendliche, Auszubildende und Studierende 3 Euro; Erwachsene: 5 Euro. Mehr Infos zu der Ausstellung, den regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es im Internet unter https://www.domherrenhaus.de

Eine weitere gute Möglichkeit bei gutem Wetter ist ein Besuch beim Magic Park Verden. Wer den Park schon mehrere Jahre nicht mehr besucht hat, kann sich über Dybowsky-Hirsche, ein Berberaffen-Gehege und eine Indoor-Themenfahrt namens Drachen-Magic freuen, die seit dem letzen Jahr hinzugekommen sind. Darüber hinaus bietet der Freizeitpark Achterbahnen, Karussels, Wasserrutschen, einen Streichelzoo, einen Märchenwald, Ruderboote, Elektro Karts und Trampoline.

Bis zum Ende der Sommerferien hat der Magic Park täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für Kinder von drei bis elf Jahren beträgt der Eintritt 19,50 Euro, für Personen ab 12 Jahren 22,50 Euro. Mehr Infos zu den Angeboten, Vergünstigungen und Gruppentickets gibt es im Internet unter https //www.ritterrost-magicpark.de

Für Outdoorbegeisterte ist der Kletterpark am Saumurplatz eine gute Adresse. Dort werden auf sechs Parcours unterschiedliche Kletterstiege angeboten. Auch für Kinder gibt es passende Routen. Einige Stationen wurden für die Besucher in den Sommerferien erneuert – Abwechslung ist also garantiert.

Bis zum Ende der Ferien hat der Kletter-Park jeden Tag geöffnet. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre beträgt 17,50 Euro, für Jugendliche, Auszubildende und Studierende ab 15 Jahren 20 Euro und für Erwachsene 22 Euro.

Wer mal Lust auf ein etwas ruhigeres Programm hat, findet im Cine City Verden diverse Filme für Kinder und Jugendliche wie zum Beispiel den Fantasystreifen Barbie, den Actionfilm Gran Turismo, das französische Familiendrama, besonders für Pferdeliebhaber, Zoe & Sturm und das Anime namens Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Genauere Infos zu Preisen und Spielzeiten unter https://cine-city.de.