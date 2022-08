Warum fehlt das Wasser? Landwirte und BUND fordern Beweissicherung

Von: Ronald Klee

Trinkwasserförderung oder Klimawandel: Landvolk und BUND fragen nach den Ursachen für die Trockenheit, die auch den Anbau von Feldfrüchten schwieriger macht. © Klee, Ronald

Immer deutlicher wird, wie wertvoll Wasser ist. Konflikte entstehen im Zusammenhang mit der Förderung in den Wasserwerken und den konkurrierenden Bedürfnissen der Landwirtschaft. Das Thema wird den Fachausschuss des Kreistags Anfang September beschäftigen. Landvolk und BUND fordern eine Beweissicherung.

Landkreis – Ein weiterer Dürre-Sommer und bei strahlendem Sonnenschein und trockenfallenden Flüssen wird immer deutlicher, wie kostbar Wasser ist. Seit Langem befürchtete soziale Probleme, die aus dem Mangel entstehen, deuten sich bereits an. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Förderung des knappen Gutes in den Wasserwerken und den konkurrierenden Bedürfnissen der Landwirtschaft. Im Wunsch nach der Klärung der Ursachen stehen Landvolk und BUND jetzt in unerwarteter Eintracht Seite an Seite. Ihre Forderung wird den Fachausschuss des Kreistags Anfang September ein weiteres Mal beschäftigen.

Mit dem Voranschreiten des Klimawandels sieht sich die Landwirtschaft immer stärker herausgefordert, mit dem Mangel an Wasser zurechtzukommen. Gerade in den Einzugsbereichen der Wasserwerke stellt sich schnell die Frage, ob die Erwärmung oder die Förderung für die Versorgung der Bevölkerung für die Trockenheit der Böden verantwortlich ist. Das Klima können die Landwirte kaum haftbar machen, wenn sie jetzt Ertragseinbußen haben. Wenn aber die Wasserentnahme als Übeltäter entlarvt werden kann, hätten sie einen Ansprechpartner.

Das Landvolk hatte sich deshalb bereits vor einem knappen Jahr für die Wiederaufnahme einer seit Jahren eingestellten Beweissicherung eingesetzt. Jetzt bekommt das Sprachrohr der landwirtschaftlichen Betriebe Schützenhilfe vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Auch der Verdener Kreisverband setzt sich dafür ein, dass die landwirtschaftliche und die forstwirtschaftliche Beweissicherung weitergeführt wird. Allerdings geht es dem Umweltverband einem Schreiben vom Kreisvorsitzenden Udo Paepke zufolge, um „Erkenntnisse, die auch auf Veränderungen in anderen Bereichen des Ökosystems und der Artenvielfalt schließen lassen würden.“

Als Teil der Bewilligungen für den Betrieb der Wasserwerke Langenberg und Panzenberg hatte die Bezirksregierung 1978 und -79 die Beweissicherung angeordnet. Das Ausmaß des betroffenen Gebietes stellt Paepke in seinem Schreiben vor Augen: „Nach den Berechnungen des BUND ist das von der Grundwasserentnahme am Wasserwerk Panzenberg beeinträchtigte Gebiet über 100 Quadratkilometer groß, in dem der Grundwasserspiegel um mindestens 1,0 Meter bis 9,50 Meter durch die Förderung abgesunken ist.“ Für den Kreisvorsitzenden ist das nicht auf klimatische Veränderungen oder fehlende Niederschläge zurückzuführen. Er sieht eher die Ursache bei der Entnahme durch die beiden Wasserwerke.

Die Messungen, die mehr Aufschluss geben könnten, sind mittlerweile seit vielen Jahren eingestellt. „Diese Maßnahmen sind für das Wasserwerk Langenberg bis 1984 und für das Wasserwerk Panzenberg bis 1989 von der Landwirtschaftskammer durchgeführt worden“, hatte der Fachdienst Wasser, Abfall und Naturschutz den Mitgliedern des zuständigen Kreistagsausschusses im Januar berichtet. Die land- und forstwirtschaftliche Beweissicherung sei von der Bezirksregierung Lüneburg eingestellt worden.

Udo Paepke allerdings hat da eine andere Rechtsauffassung. Seiner Ansicht nach hat es diese formal bindende Einstellung nie gegeben. Und Fachdienstleiterin Silke Brünn stimmt ihm zu. Allerdings hätten seinerzeit die von der Auflage aus Lüneburg geforderten Informationen vorgelegen. Die beabsichtigte Klärung sei also hergestellt gewesen und eine Fortführung sinnlos geworden.

Brünn hatte zudem erklärt, dass in beiden Gebieten damals zwar festgestellt worden sei, dass die Förderung jeweils zu einer erwarteten Grundwasserabsenkung geführt hat, „diese aber selbst auf Flächen mit vorherigen niedrigen Flurabständen keinen Einfluss auf die Ertragshöhe gehabt hat.“ Damals habe die Niederschlagsmenge die Verluste noch problemlos ausgleichen können.

Mittlerweile sieht es auf den Schlägen anders aus. Das Wasser fehlt. Jetzt könnten die Daten helfen, die Zusammenhänge zu erklären. Aber bereits im Januar hatte Silke Brünn den Landwirten nicht viel Hoffnung gemacht. Ein Vergleich der Erträge vor der Entnahme mit aktuellen Werten sei nicht mehr möglich, hatte sie im Ausschuss für Klima-, Umwelt-,Naturschutz und Landwirtschaft erklärt. Auch sei die Wahl der beobachteten Flächen damals nicht sehr glücklich gewesen, weil sie häufig von vorn herein keine Verbindung zum Grundwasser gehabt hätten „Wir haben keine Vergleichsflächen, weder räumlich noch zeitlich“, brachte Brünn Anfang des Jahres im Fachausschuss das Problem auf den Punkt.

Die Auswirkungen des Wassermangels und dessen Ursachen, so berichtet die Fachdienstleiterin, seien unabhängig von der Forderung von Landvolk und BUND auch Gegenstand von einer Beobachtung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Seit wenigen Tagen liege jetzt auch ein erstes Ergebnis vor. Danach „ist nicht ausgeschlossen, dass der Verlauf der Grundwasser-Ganglinien maßgeblich auf einen klimatischen Einfluss zurückzuführen ist.“ Diese Vermutung bedürfe allerdings einer modellgestützten statistischen Absicherung. „Genauere Aussagen sind also erst nach Vorlage der im Rahmen der Bewilligungsverfahren zu erstellenden hydrogeologischen Gutachten verlässlich möglich“, ist das Fazit aus dem Kreishaus.

Auch der Landkreis selbst habe die Stader Ingenieurgesellschaft Dr. Schmidt mit der Untersuchung hydrogeologischer Fragestellungen beauftragt. Dabei sollen auch die schädlichen Veränderungen im Vorfeld der Bewilligungsverfahren und in den Verfahren selbst geklärt werden. Das Büro habe in Aussicht gestellt, dass es aus den Messstellen mehr Klarheit für die von Landwirten und Naturschützern gewünschte Ursachenforschung schaffen könne.