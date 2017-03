„Du warst ein toller Chef“

Viele Wegbegleiter, aktuelle wie ehemalige, waren im Verdener Rathaus erschienen, um den Leiter des Fachbereichs Bildung und Kultur, Hans-Jürgen Bohling, zu verabschieden. Der geht nun, nach 43 Jahren im Dienst der Stadt Verden, in den Ruhestand. - Foto: Preuß

Verden - Wer sich traut: Noch bis morgen kann man sich bewerben auf den Posten der Fachbereichsleitung für Bildung und Kultur bei der Stadt Verden. Interessenten seien jedoch gewarnt: Es sind große Fußstapfen, in die die Nachfolge von Hans-Jürgen Bohling tritt. Das machten alle deutlich, die gestern zur Verabschiedung des beliebten Verwaltungsmitarbeiters das Wort ergriffen.

Hilfsbereit, kompetent, freundlich, kreativ, flexibel, humorvoll, fachlich fundiert, bescheiden, wertschätzend, offen, immer ansprechbar – kaum eine gute Eigenschaft, die die Laudatoren aus Kollegenschaft und Politik dem 61-Jährigen nicht zuschrieben. Dabei hatte der seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Verden am 1. April 1974 weniger aus Leidenschaft als vielmehr aus praktischen Erwägungen heraus begonnen.

Er wolle nicht so gerne draußen arbeiten – „kalt ist nichts meins“ – hatte er einst dem Berufsberater gesagt. Wer hätte gedacht, dass sich daraus in den folgenden 43 Jahren eine solche Karriere entwickeln würde.

Auf die Ausbildung folgte die Vorbereitung auf den gehobenen Dienst. Nach dem 15-monatigen Grundwehrdienst und einigen weniger geliebten Jahren in der Kämmerei und im Bauamt kam dann der Wechsel ins Hauptamt und damit der erste berufliche Kontakt mit den Aufgaben, mit denen sich Hans-Jürgen Bohling bis zum Ruhestand befassen sollte. Denn zum 1. Oktober 1990 trat er die Sachgebietsleiterstelle Schul- und Sportangelegenheiten an. „Mal was anderes“, habe er damals gedacht.

Am 1. Mai 1997 stieg er auf zum Leiter des Amtes für Schulen, Jugend und Soziales. Genau sieben Jahre später wurde ihm die Leitung des Fachbereichs Bildung und Kultur anvertraut, ein Amt, das der Verdener nicht einfach nur innehatte, sondern mit großem Engagement mehr als ausfüllte.

Mit rund 180 Mitarbeitern im Rathaus, in Schulen, Kindergärten und anderen städtischen Einrichtungen sei Bohlings Fachbereich der größte innerhalb der Verwaltung, so Bürgermeister Lutz Brockmann. Den stetig wachsenden Umfang der Aufgaben hat der angehende Pensionär dabei zu einem nicht unerheblichen Teil mitverursacht. Unter anderem durch die Erweiterung des Betreuungsangebotes in Kindergärten und Schulen. Durch die Unterstützung von Einrichtungen und Initiativen wie Stadtbibliothek, Freiwilligenagentur „ZeitSpende“, Stadtwaldfarm oder Weser-Aller-Bündnis für Demokratie und Zivilcourage (Wabe). Oder, wenn es darum ging, den Verdenern und ihren Sportvereinen angemessene Wirkungsstätten zu bieten.

„Du bist immer bereit gewesen, mutige und zukunftsweisende Schritte einzuleiten“, sagte Brockmann. Dabei sei es Hans-Jürgen Bohling stets gelungen, auch die Politik zu begeistern. Deren Vertreter aus den einzelnen Ratsfraktionen dankten dem scheidenden Fachbereichsleiter gestern jede(r) mit sehr persönlichen Worten. Einig waren sie sich alle in den guten Wünschen, die sie Hans-Jürgen Bohling und Ehefrau Sabine mit auf den Weg gaben. Und darin, dass Bohling eine große, kaum zu füllende Lücke im Rathaus hinterlasse.

„Wir konnten immer zu dir kommen“, sagte Gunda Schmidtke (SPD) als Vorsitzende des Schulausschusses. „Bei Hans-Jürgen kann man anrufen, der kennt die Stadt“, formulierte es Jens Richter für die CDU-Ratsfraktion und zog wie auch Rasmus Grobe (Grüne) seinen Hut vor den Leistungen Bohlings.

„Wir sind wirklich unglaublich traurig und bekümmert“, setzten Sabine Mandel und Christiane Morré schließlich stellvertretend für den Fachbereich noch einen drauf. „Du warst ein toller Chef. Wir haben viel von dir gelernt.“

Das letzte Wort hatte dann Bohling selber. Er dankte allen Weggefährten, seiner Frau Sabine, vor allem aber seinem Team: „All die Dinge, die wir gemacht haben, die ihr gemacht habt – ohne euch hätte ich nichts davon gekonnt.“

Dem Stadtrat und der Verwaltung gab er noch einen Wunsch mit auf den Weg: „Machen Sie etwas aus der Stadt Verden“, bat er um gute und zukunftsweisende Entscheidungen. Das nicht zuletzt, „weil auch ich ein Einwohner dieser Stadt bin“. J kp