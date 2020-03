Verden – Erdbeeren aus Griechenland, Süßkartoffeln aus den USA, die Flugmango aus Peru, die Wassermelone aus Costa Rica: Zahlreiche Exoten hat Frank von Knebel in seinem Sortiment. Und der Beschicker des Verdener Wochenmarktes ist sich sicher, dass er sein Angebot in der nächsten Zeit nicht verkleinern muss. Trotz Corona. „Der Frachtverkehr läuft ja“, sagt der Scheeßeler. „Ware ist genug da“, weiß er von seinen Besuchen auf dem Großmarkt.

Dort steht man nach den Beobachtungen von Frank von Knebel vor ganz anderen Problemen, weil Großabnehmer wie Kreuzfahrtschiffe oder auch die Gastronomie wegfallen. „Die haben natürlich Einbrüche“, sagt der Marktbeschicker. Mit einem Überangebot an Waren und einem daraus resultierenden Preisverfall rechnet von Knebel allerdings nicht.

Das Kaufverhalten seiner Kunden, so der Händler weiter, sei normal geblieben. Bei lagerfähigen Waren wie Kartoffeln oder Äpfel sei vielleicht das eine oder andere mehr über den Tisch gegangen. Seine Waren seien aber nun mal frische Lebensmittel. „Die kaufen die Leute nach Bedarf“, so seine Erfahrung.

Dieser Bedarf beschränkt sich nicht allein auf Dinge zum Verzehr. „Die Leute kaufen Blumen“, freut sich Julian Tewes. Jetzt im März falle der Startschuss für die Frühblüher. Und die werden auch verlangt. Genauso wie die Tulpen für die Vase. „Die Menschen wollen es sich zu Hause schön machen“, weiß Tewes, guter Dinge, diesen Wunsch weiterhin erfüllen zu können. Denn er bezieht die meisten seiner Blumen aus der Region Vierlande.

Sowohl Käseverkäufer Alfons oude Nijhuis als auch Kirstin Lutterbeck von der Steinofen-Backstube Hollen, die beiden Fischhändler Marvin Gottschlich und Marcel Nöhring oder Julian Tewes an seinem Blumenstand machten gestern einiges mehr an Kunden aus als an einem regulären Markt-Dienstag. Und das, obwohl das Gros der umliegenden Einzelhandelsgeschäfte geschlossen hat.

Die Sehnsucht nach etwas Alltäglichkeit. Der Drang, nach den verregneten Wochen im Januar und Februar jetzt endlich wieder die Sonne genießen zu können. Plötzlich andere (Heim-)Arbeitszeiten. Und bei manchem dann doch der Wunsch, die heimischen Vorräte aufzufüllen, ohne sich dem Gedränge in einem Discounter aussetzen zu müssen: Die Händler registrierten bei ihren Kunden gestern vielfältige Gründe für den Gang zum Markt.

50 Prozent mehr Kunden seien an den Stand gekommen, und im Schnitt habe jeder um ein Drittel mehr als sonst gekauft, schätzt Marvin Gottschlich. „Die Leute frieren sich das ein“, sagt der Bremerhavener.

Er und sein Geschäftspartner Nöhring hatten sich darauf eingestellt und gestern vor allem Rotbarsch, Seelachs und Kabeljau mitgebracht. „Fisch aus dem Norden“, betont Marvin Gottschlich lächelnd in dem Wissen, dass Dorade und Wolfsbarsch, per Lkw aus Italien und Spanien hergebracht, beim Verbraucher derzeit weniger gefragt sind.

Die Auslagen am Stand von Alfons oude Nijhuis lassen nichts vermissen. Der Niederländer hat reichlich Käse aus seiner Heimat. Ob die Lieferungen aus Frankreich, Italien und der Schweiz weiterhin ankommen werden, mag er nicht beschwören. Hamsterkäufe hat oude Njhius aber bislang nicht registriert. Vielleicht mit Ausnahme eines Kunden in Bremen, der gleich einen Viertel Leerdamer mitnahm. „So viele Leute haben wir hier nicht, die den Verstand verloren haben“, stellt er gelassen fest.

Es ist gerade mal halb zwölf, an den meisten Ständen wird noch gut verkauft, da putzt Kirstin Lutterbeck schon die Scheiben des Brotwagens. Ein paar Brötchen und Kekse hat sie noch, ansonsten ist alles weg. Gut für den, der spät kommt, aber vorbestellt hat. Und gut, dass die Regale zum nächsten Markt aufgefüllt sind. Denn die Bio-Bäckerei erhält ihre Zutaten aus regionaler Produktion. Da wird es keine Lieferschwierigkeiten geben.

Kirstin Lutterbeck treibt da eine ganz andere Sorge um. Der Job in dem Verkaufswagen ist derzeit ihre einzige Einnahmequelle. Ihre Seminare als Heilpraktikerin für Psychotherapie sind abgesagt, ihre Engagements mit der Band gecancelt. „Bis Mai bin ich entspannt“, sagt sie. „Aber dann muss der Spuk auch vorbei sein.“ kp