Auf den Verdener Spuren der Brüder Freudenthal

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Ungefähr drei Viertel des Weges hat Lutz Granert abgelaufen. Hier zeigt er eines der zahlreichen „Beruhigungszeichen“, die auch in Verden oft zu sehen sind. © Haubrock-Kriedel

Lutz Granert veröffentlicht Wanderführer über den fast vergessenen Wanderweg zwischen Hamburg und Verden.

Verden – Der Freudenthalweg, ein über 153 Kilometer langer Weg, ist in Verden kaum bekannt. Dabei gilt er als einer der ältesten Fernwanderwege Deutschlands. Namensgeber der abwechslungsreichen Freudenthalstrecke sind die beiden Brüder und Heidedichter August und Friedrich Freudenthal. Lutz Granert, Wahl-Hamburger, freier Journalist und begeisterter Wanderer hat diesen Weg erkundet und ihm einen Wanderführer gewidmet.

Das Buch informiert neben einer detailreichen Wegbeschreibung (mit Karten, Höhenprofilen und GPS-Track) über die historische Entwicklung aus den vier Bänden der „Heidefahrten“ von August Freudenthal und Touren, an die sich Friedrich Freudenthal in seinen Schriften erinnert. Auch zahlreiche Varianten beim Routenverlauf, Sehenswertes am Wegesrand, lohnende Touren-Tipps in der Umgebung, Unterkünfte sowie Einkehrmöglichkeiten sind in dem Wanderführer zu finden. Der Freudenthalweg startet in Hamburg-Harburg, durchläuft mit Schneverdingen, Soltau, Bad Fallingbostel und Walsrode weite Teile des Heidekreises und endet in Verden direkt vor dem Rathaus.

Auf den Freudenthalweg aufmerksam geworden sei er durch das „F“, das den Wanderweg markiert, berichtet Granert. Dieses sogenannte „Beruhigungszeichen“, das zeigen soll, dass sich der Wanderer auf dem richtigen Weg befindet, sei sei ihm zum ersten Mal im Buchholzer Stadtteil Holm-Seppensen aufgefallen. „Der Freudenthalweg wird im Netz zwar grob beschrieben, man findet aber keinen GPS-Track“, so Granert. So entstand die Idee, den reizvollen Wanderweg, der durch urtümliche Mischwälder, malerische Heidelandschaften und idyllische Flussauen der Böhme führt, in einem Wanderführer zu beschreiben. Ein Verlag war mit dem Conrad Stein Verlag schnell gefunden.

Die letzte, circa 30 Kilometer lange letzte Etappe des Wanderweges führt von Sieverdingen (Walsrode) nach Verden. Guckt man genau hin, sind nicht nur im Stadtwald, sonder auch in der Stadt viele „F“ als Markierungen zu sehen. „In der Innenstadt sind die Markierungen leider manchmal von Verkehrsschildern verdeckt“, bedauert Granert. Er habe den Eindruck, dass der Wanderweg touristisch in Verden eine nachrangige Rolle spiele.

Ungefähr drei Viertel des Weges hat Granert abgelaufen. Orientiert bei seiner Erkundung des Freudenthalweges hat er sich an einem 1988 geschriebenen, aber nie erschienen Wanderführer von Victor Huvale. Wegen des Soltau-Lüneburg-Abkommens, zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Kanada, das zwischen 1963 und 1994 die Nutzung von Flächen in der Lüneburger Heide als militärisches Übungsgelände auswies, ist hier noch ein Umweg über Barrel nach Schneverdingen verzeichnet. „Hier habe ich sogar noch zwei Markierungen gefunden“, berichtet der Wanderfreund.

Auch sonst gibt es einige Abweichungen vom ursprünglichen Weg, zum Beispiel, wenn der Weg über Privatgelände läuft und Wanderer nicht erwünscht sind. „Es ist interessant zu sehen, wie sich der Weg mit der Zeit verändert hat“, findet Granert.

Die beiden Brüder August und Friedrich Freudenthal haben ihre „Heidefahrten in vier Bänden dokumentiert. August war Redakteur in Bremen und hat in Achim gewohnt. In einem Band hat er seine Reise von den Weserhöhen über Seebaldsbrück, Hemelingen, Achim, dem Badener Berg, Langwedel, dem Verdener Brunnen bis hin zum Dom festgehalten. Auch das Lindhoopdenkmal liegt auf der Route. Umgeben von Wald und Heide ist die Gegend charakteristisch für den Freudenthalweg.

„August Freudenthal hat die Heideregion noch vor Hermann Löns bekannt gemacht“, betont Granert. Doch auch an einer drei Grabstellen Hermann Löns´ führt der Freudenthalweg vorbei. Am Ende seines Buches weist Granert noch auf die Gemeinsamkeiten von Hamburg und Verden hin: Beide Städte haben eine Reeperbahn und ein Denkmal, das den Beatles beziehungsweise John Lennon gewidmet ist. Der Reiseführer von Lutz Granert im handlichen A6-Format erscheint am 24. April und kostet 14,90 Euro. ahk

Die Umgebung des Lindhoopdenkmals ist charakteristisch für den Freudenthalweg. © Haubrock-Kriedel, Antje