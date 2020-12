Waller Zeitplan steht noch

Bescheidenes Richtfest am Erweiterungsbau für Schule und Kita

+ © Stadt Verden Kleine Feier statt Großaufgebot: Das Richtfest zur Schul- und Kita-Erweiterung fiel bescheiden aus. © Stadt Verden

Verden-Walle – Applaus, Applaus, Applaus aus Kinderhänden ertönte, als jetzt der Richtkranz über dem schwebte, was einmal die Erweiterung von Grundschule und Kindertagesstätte in Walle werden soll. Das geschmückte Gebinde aus Tannengrün wurde allerdings schnell wieder eingeholt. Einerseits, weil das Richtfest coronabedingt quasi nur für den Fotografen stattfand. Andererseits, weil der Bau ja auch so schnell wie möglich fertig werden soll. Schon beim von der Ortschaft lang ersehnten Baubeginn am 20. Juli hatte die Stadt auf einen öffentlichen ersten Spatenstich verzichtet.