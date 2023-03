Walle: Von Tornados in der Flasche zum Gummibär im Glas

Von: Florian Adolph

Gut besucht: die Experimente rund ums Wasser der 2a und b. © Florian Adolph

Projektwoche in der Grundschule Walle. Die Kleinen haben experimentiert, gebastelt und vorgetragen zum Thema „Die Natur und wir“.

Verden – Der elfjährige Lasse drückt ein umgedrehtes Glas unter Wasser. Darunter liegt ein Gummibärchen in der Hülle eines Teelichtes. Er nimmt das Glas hoch – und siehe da: Das Gummibärchen ist noch trocken. „Die Luft im Glas drängt das Wasser weg, deshalb wird das Gummibärchen nicht nass“, erklärt er und schiebt sich die Süßigkeit in den Mund. Lasse und seine Klasse, die 4b, haben bei der Projektwoche der Grundschule Walle Experimente rund um die Luft vorgeführt.

Jede Klasse hat an einem Thema gearbeitet und die Ergebnisse ihrer Arbeit dann Eltern, Verwandten, Freunden und anderen Interessierten präsentiert. „Das Präsentieren ist auch ein Lernprozess“, erklärt die Lehrerin Anne Grotheer.

Die Grundschule Walle ist seit Oktober 2022 als „Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet. „Wir sind die einzige Grundschule in der Stadt Verden, die diesen Titel trägt“, so Grotheer. Deshalb wurde auch als Thema der Projektwoche „Die Natur und wir“ gewählt.

„Wir haben Spielzeug für Haustiere gebastelt“

Während sich ihre Jahrgangskameraden von der 4b mit Luft beschäftigten, war das Projektthema der 4a Haustiere. „Wir haben Spielzeug für Haustiere gebastelt. Beispielsweise aus alten Klamotten für Hunde oder aus Macramé für Katzen. Wir haben es dann an der Schulkatze Lumpi getestet“, erzählt der neunjährige Ben. „Wir haben auch Plakate gemacht und tragen Referate vor“, ergänzt die ebenfalls neunjährige Sophie. Das Haustierspielzeug haben die Grundschüler übrigens verkauft und die Einnahmen an das Tierheim Verden-Walle gespendet. Es sind immerhin 200 Euro dabei herumgekommen.

Wattenmeer, Frühblüher und alles rund ums Wasser

Da die dritten Klassen ihre Klassenfahrt auf der Nordseeinsel Norderney verbringen, ist ihr Thema das Wattenmeer. Sie haben E-Books dazu mit der App „Book-Creator“ erstellt und Vorträge gehalten. Sophie und Tino aus der 3a referieren zum Beispiel über „Essbare Algen“.

„Frühblüher“ lautet das Thema der 1. Klassen, also Krokusse, Osterglöckchen und so weiter. Sie haben solche Frühblüher gepflanzt, Kunstbilder gestaltet und das Theaterstück „Die Tulpe“ von Joseph Guggenmos aufgeführt.

Die 2. Klassen machten Experimente rund ums Wasser. Mats, der in diesem Jahr erst noch in die Grundschule Walle kommen wird, erklärt den „Flaschentornado“: „Wir stecken zwei Flaschen mit Wasser zusammen und schütteln sie. Dann entsteht in der oberen Flasche ein Strudel.“ Zusätzlich zu den verschiedenen Experimenten haben die Jungen und Mädchen der 2. Klassen Eistee verkauft.

Der Förderverein der Grundschule Walle hat des Weiteren mit knapp 20 Eltern ein Schulcafé eingerichtet. Die Einnahmen daraus gehen an den Förderverein der Schule. Das soll in Projekte für die Kinder, wie die Schulbücherei, gesteckt werden.