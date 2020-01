B215 Walle: Umweg für 7 200 Autos

Erhebliche Umwege müssen Auto- und Lastwagenfahrer ab Montag in Kauf nehmen. Grafik: nlstbv

Rund 7 200 Fahrzeuge, davon 500 Lastwagen, fahren laut der jüngsten Verkehrszählung täglich durch die Ortschaft Walle. Die sind ab Montag auf weitläufigen Umleitungen unterwegs.

Verden – Nicht nur Autofahrern drohen Zeitverluste, auch Radler und Fußgänger müssen sich auf Veränderungen einstellen. Und das nicht nur für ein paar Tage oder Wochen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Verlegung des Regenwasserkanals dauert die Durchführung der gesamten Baumaßnahme voraussichtlich bis Ende Mai, teilt die Straßenbauverwaltung Verden mit.

Im Zuge der Bundesstraße 215 laufen seit dem 9. September die Bauarbeiten zum Umbau der Ortsdurchfahrt Verden-Walle. In Fahrtrichtung Rotenburg, zwischen den Straßen Waller Bahnhof und Achtern Hoff ist die neue Fahrbahn bis einschließlich der Asphaltbinderschicht halbseitig fertiggestellt. Ebenfalls größtenteils fertiggestellt sind die Bauarbeiten am östlichen Geh- und Radweg.

Ab Montag, 20. Januar, wird die Verkehrsführung an den Baufortschritt angepasst. Das Baufeld wird von der Straße Achtern Hoff bis zur Großen Ringstraße erweitert. Die vorhandenen Einbahnstraßenregelung verlängert sich somit bis zur Großen Ringstraße.

Die Fußgängerampel wird zur Straße Am Schulberg verlegt und die Fußgänger werden zwischen den Straßen Im Saal und Am Schulberg gesichert auf dem Grünstreifen geführt. Zwischen den Straßen Waller Bahnhof und Am Schulberg wird der Verkehr auf der inzwischen neu hergestellten östlichen Fahrbahnhälfte geführt.

Die Grundstücke im Baubereich sind über provisorische Schotterzufahrten erreichbar, lediglich für den Einbau des neuen Fahrbahnaufbaus müssen diese für rund drei Wochen voll gesperrt werden. Die Vollsperrung zwischen der Straße Achtern Hoff und der der Kreisstraße 11 (Holtumer Straße) erfolgt voraussichtlich in den Osterferien.

Die Vollsperrung für den Bereich zwischen den Straßen Waller Bahnhof und Achtern Hoff ist für die 21. und 22. Kalenderwoche Ende Mai geplant. Die Anwohner werden gebeten während der Vollsperrungen ihre Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes zu parken.

Die direkten Anlieger wurden im Vorfeld zusätzlich durch Anliegerinformationsschreiben informiert. Verkehrsteilnehmer mit Fahrziel Verden werden großräumig umgeleitet. Aus Rotenburg kommen wird der Verkehr kurz hinter Heidkrug über die Kreisstraße 31 nach Völkersen und weiter über die Landesstraße 155 und 158 nach Verden-Dauelsen umgeleitet. Aus Holtum (Geest) kommend wird der Verkehr über die Kreisstraße 21 nach Kirchlinteln und weiter über die Landesstraße 171 nach Verden umgeleitet.

Aufgrund der eingeschränkten Fahrbahnbreite während dieser Bauphase wird die Ortsdurchfahrt Walle im Laufe der dritten Kalenderwoche für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen voll gesperrt. Der Schwerlastverkehr wird über die Umleitungsstrecken auch in gegenläufiger Richtung geführt. Die Sperrung und die Umleitungsstrecke werden rechtzeitig ausgeschildert.

Radfahrer und Fußgänger werden während der gesamten Baumaßnahme innerörtlich umgeleitet. Für den Busverkehr gelten angepasste Fahrpläne, Nähere Informationen hält das zuständige Busunternehmen unter 04231/922719 oder www.allerbus.de bereit.

Witterungsbedingte Verzögerungen sind jederzeit möglich. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Nähere Informationen

zu dieser Baumaßnahme hat die Landesbehörde auch im Internet unter www.strassenbau.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/ veröffentlicht.