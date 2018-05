Wahre Profis sind nachtaktiv: Frühjahrsflohmarkt lockt Besucher

Verden - Rund 350 Stände reihten sich am Sonnabend beim großen Verdener Frühjahrsflohmarkt aneinander. Auf dem Warwickplatz an der Lindhooper Straße und den dahinter liegenden Parkplätzen der Kreisverwaltung feilschten Besucher und Händler seit der Nacht um die Preise.

Zum offiziellen Start um vier Uhr war auch Urte Rodenberg aus Haberloh mit ihrem Trödel angerückt. „Bis sechs Uhr war schon die Hälfte verkauft“, verriet die 63-Jährige. Es war ihre persönliche Flohmarkt-Premiere. Noch nie zuvor hatte sie bei so einer Veranstaltung als Verkäuferin mitgemacht.

„Ich habe immer alles gerne behalten und mich dran erfreut“, verriet sie. Am Sonnabend machte sie die Erfahrung, dass auch der Verkauf viel Spaß bereitet. Kein Wunder, schließlich war sie mit ihrer Nachbarin Heike Volk nach Verden gekommen. Mit ihren karierten Mützen dürfte das fröhliche Duo vielen Besuchern aufgefallen sein. „Schottenmützen passend zu Schottenpreisen“, erklärten die Frauen lachend.

+ Annette Barning aus Oyten-Bassen kam bei den Flohmarktbesuchern mit Bastelarbeiten bestens an. © Bruns Wetterbedingt hätte es diese nicht gebraucht. Nach einem komplett verregneten Herbstflohmarkt wurde Verden am Sonnabend mit dem nahezu perfekten Flohmarktwetter versöhnt. Dementsprechend herrschte Hochbetrieb, und auch die Mitarbeiter an den Gastroständen hatten jede Menge zu tun.

+ Zum gemütlichen Bummeln und Stöbern war für die Besucher noch bis zum Nachmittag Zeit. © Bruns Das galt auch für die Organisatoren. Einige waren seit Freitagabend durchgängig vor Ort, gegen vier Uhr war die 22-köpfige Mannschaft vollständig. Dann erst seien die Verkäufer auf den Platz gelassen worden, sagte Wolf Schlarmann vom Organisationsteam.

Der Förderverein tut sich das alles seit rund zehn Jahren an. Lange Vorbereitungen, Nachtschicht, hinterher wieder für einen sauberen Platz sorgen – all das aber nicht fürs eigene Portemonnaie, sondern um die jungen Fußballer im Verein zu unterstützen und ihnen den Sport weiterhin zu ermöglichen. „Ohne den Förderverein und zusätzliche Einnahmen wäre die Fußballabteilung nicht mehr lebensfähig“, hatte Günter Gitz als Vorsitzender der Fußballsparte bei der jüngsten Jahreshauptversammlung betont.

Die Profis unter den Sammlern und Jägern sind bereits nachts auf Flohmärkten anzutreffen. Zum gemütlichen Stöbern war aber trotzdem bis zum Sonnabendnachmittag Zeit. Und es gab nicht nur alten Trödel. Ins Auge stach zum Beispiel der Stand von Annette Barning aus Oyten-Bassen. Basteln ist ihre große Leidenschaft, und mittlerweile verkauft sie in ihrem kleinen „Kunstlädchen“, das sie sich in der Bassener Dorfstraße in einer Gartenlaube eingerichtet hat. „Alles ist selbst gemacht“, verriet sie, und das kam auch bei den Flohmarktbesuchern in Verden bestens an.

wb