Mit „AllerVielfalt“ in Verden für das Klima

Auf ein Eis auf Stoffers Hoff: Christian Meyer im Gespräch mit Elisabeth Fresen, Wilhelm Haase-Bruns und Lennart Quiring (v.l.). © Klee

Verden – Die aktuelle Nachricht hatte Sylke Bischoff ins Bienenzentrum mitgebracht. „Als erstes wird der Aller-Altarm wieder angeschlossen. Das geht bald los“, konnte die Nabu-Vertreterin und Mitarbeiterin im Projektbüro für die Renaturierung der Wasserstraße verkünden. Der Ort passte gut, denn das Imkerdomizil liegt auf der Insel, die der Altarm und der jetzige Hauptlauf umfließen.

Bischoff brachte die Neuigkeit zu einem Treffen von Vertretern des Umweltverbandes und des Imkervereins mit dem Spitzenkandidaten der niedersächsischen Grünen mit. Christian Meyer und der grüne Direktkandidat im Wahlkreis, Lennart Quiring, besuchten das Bienenzentrum auf ihrer Wahlkampftour durch den Südkreis.

Das Renaturierungsprojekt im Verlauf der Aller konnte eigentlich nur ein Nebenthema sein. Finanziert aus Bundesmitteln und durchgeführt in Zusammenarbeit von Naturschutzbund, Wasser- und Schiffahrtsverwaltung und dem Landkreis Verden, ist die Rolle des Landes Niedersachsen für die „AllerVielfalt“ eher begrenzt. Dennoch ist das auf zehn Jahre angelegte Großprojekt ein Schwergewicht, das die alles beherrschenden Ziele und Forderungen zur Artenvielfalt, Klimapolitik und Wassermanagement wie in einem Brennglas zusammenführt. Auf den dringenden Bedarf in Flora und Fauna machten Imkervertreter ebenso wie Nabu-Vorsitzender Bernd Witthuhn in dem neu hergerichteten Hirtenhaus aufmerksam. Sie stellten die verschiedenen Blühstreifen-Programme vor und diskutierten drängende Probleme von Landwirten ebenso wie von Naturschützern.

„Wir sind schon mitten in der Klimakrise“, konstatierte denn auch der ehemalige niedersächsische Umweltminister. Das Renaturierungsprojekt in der Flussaue der Aller konnte Chrisotian Meyer deshalb nur hchschätzen. Immerhin müsse es ja zunehmend darum gehen, das Wasser zu halten und den Abfluss zu verlangsamen. Wassermanagement, wie es in die Planungen der Renaturierung einfließen soll, sei ein Gebot der Stunde. „Sonst dauert es auch hier nicht mehr lange, bis Landwirtschaft nur noch mit künstlicher Beregnung möglich ist, wie in Süd-Niedersachsen“, beschrieb der Gast das drohende Szenario.

Bei einer Stippvisite auf Stoffers Hoff in Verden-Eitze diskutierte der Landespolitiker die Probleme auch mit Elisabeth Fresen, Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Er plädierte dafür, dass Wasserverbrauch und Grundwasserneubildung in einem Haushalt ins Verhältnis gesetzt werden sollten.

Die ökologische Landwirtschaft, die Fresen ebenso wie Elisabeth Böse vertrat, arbeite schon wasserschonend, räumte der Grünen-Politiker ein. Auch die umweltfreundliche Wirtschaftsweise ohne Herbizide und Pestizide wertete er mit den Vertretern der Verbände als eine Verbindung von Wirtschaften und Schutz von Artenvielfalt in Flora und Fauna.

Für die Biobäuerinnen war das aber auch der Grund, dem Landespolitiker Hausaufgaben mit auf den Weg zu geben. Diese Wirtschaftsweise sei ein Dienst an der Allgemeinheit, so argumentierte die Eitzer Bäuerin Elisabeth Fresen. Erkauft werde die intakte Natur mit geringeren Erträgen. „Dafür muss die Gesellschaft mit Förderungen zahlen, damit wir von unserer Arbeit noch leben können“, war die Forderung der AbL-Vorsitzenden, und der Grüne stimmte ihr zu.

Gerade auf Flächen an der Aller habe ihr Betrieb mit widersprüchlichen Regelungen zu kämpfen. Die Arbeit lohne sich dort nicht mehr, weil die Kosten ungleich höher sind, als die Erlöse. Rolf Göbbert vom Nabu berichtete demgegenüber von enormen Fördersummen, die bei der Renaturierung der Havel aus maßgeschneiderten Programmen gezahlt würden. Die Akzeptanz der Landwirte dort sei denn auch groß.

Ohne Anreize wird es auch an der Aller nicht gehen, waren sich die Teilnehmer einig. Ebenso ist sich Meyer sicher, dass für die Wiedervernässung von Mooren öffentliche Förderungen nötig sein werden. „Moore sind wirksamer Klimaschutz“, begründeter Meyer sein Engagement für die Wiedererweckung dieser Biotope.

Am Abend sollten die verschiedenen Interessengruppen bei einer Podiumsdiskussion ein weiteres Mal Gelegenheit bekommen, ihre Sichtweise zu erläutern. Diesmal auch mit Kreislandwirt Jörn Ehlers als Vertreter der konventionellen Landwirtschaft im Landkreis Verden.

Die Gretchenfrage hatte aber Elisabeth Fresen bereits am Nachmittag an den Wahlkämpfer gestellt: Die Verbindung von Umweltschutz und Wirtschaft sei im Niedersächsischen Weg schon fest verankert, hatte sie Sympathien mit der amtierenden Landesregierung. „Mit Olaf Lies können wir ganz gut leben, warum sollen wir Grün wählen?“ Die Antwort vom Kandidaten konnte nicht kurz ausfallen. kle

Bienen im Mittelpunkt der Gespräche über Artenschutz: Lennart Quiring und Christian Meyer (v.r.) © -

Neues zur „AllerVielfalt“ hatten die Nabu-Vertreter Sylke Bischoff und Bernd Witthuhn im Gepäck. © -