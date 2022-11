BBS Verden: An der Herausforderung gewachsen

Von: Katrin Preuß

Von Geburtshilfe bis zur Forensik. Die angehenden Pflegefachkräfte der Berufsbildenden Schulen Verden berichten über ihre besonderen Praktika.

Verden – Fangen wir mit den schlechten Nachrichten an: Der erste Jahrgang, der an den BBS in Verden die neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft abschließt, ist – coronabedingt – auf acht Schülerinnen und Schüler zusammengeschrumpft. Um den Bedarf an Personal in den Einrichtungen vom Altenheim bis zum Krankenhaus zu decken, wird das nicht reichen.

Zwar sind die beiden nachfolgenden Klassen besser besetzt. Einzügig wird die Berufsfachschule aber vorerst bleiben. Egal, wie hoch die Nachfrage ist. Unabhängig davon, dass die BBS über sehr gut ausgestattete Fachräume verfügen. „Weil wir das Lehrpersonal nicht haben“, begründet Abteilungsleiterin und Klassenlehrerin Susanne Davids-Bremermann die Begrenzung auf 25 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang.

Die jungen Erwachsenen aber, die im nächsten Jahr – und jetzt kommen wir endlich zu den guten Nachrichten – die BBS verlassen, haben dann nicht nur eine qualifizierte Ausbildung in der Tasche, sondern, weil begehrtes Personal, auch einen Arbeitsvertrag. Die ersten sollen quasi unterschriftsreif sein, hat Davids-Bremermann vernommen. Und so, wie die angehenden Pflegefachkräfte am Mittwoch von ihren Praktika, den sogenannten Wahleinsätzen, berichteten, lässt das auf hoch motivierte neue Mitarbeiter für die Einrichtungen schließen.

Der praktische Teil dieser Vollzeit-Ausbildung an den BBS umfasst, verteilt auf drei Jahre, 2 500 Stunden. Den größten Teil machen hier die Pflichteinsätze aus. Sie führen in die Akut- und Langzeitpflege, die ambulante Pflege, die Kinder- und Jugendmedizin und in psychiatrische Einrichtungen. Im dritten Ausbildungsjahr sind dann die Wahleinsätze vorgesehen. Im Rahmen von 160 Stunden beziehungsweise drei Wochen haben die angehenden Pflegekräfte die Gelegenheit, in einer selbst gesuchten Einrichtung Berufserfahrungen zu sammeln.

Um Erlerntes anzuwenden und zu vertiefen, die Möglichkeiten des Berufs auszuloten, vielleicht die Wahl der Fachrichtung zu überdenken. So wie der junge Mann, der zu Beginn seiner Ausbildung eher nicht mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte, nun aber, nach seinem Einsatz in der Stiftung Waldheim, genau dies anstrebt.

Informativ und charmant berichteten die jungen Erwachsenen am Dienstagvormittag den beiden nachfolgenden Jahrgängen von ihren Erfahrungen. Sie verdeutlichten die vielfältigen Möglichkeiten ihres Berufes, ohne dessen Schattenseiten zu verschweigen. Denn Stress, die große Verantwortung, den Mangel an Personal, auch das erlebten die angehenden Fachkräfte – und wuchsen daran.

„Wir hatten keine Zeit, den Patienten zuzuhören“, bedauerte etwa Hafiz Omar, der drei Wochen in der Notaufnahme der Aller-Weser-Klinik absolvierte. Gleichwohl freute er sich über das Vertrauen, dass ihm von den Kollegen entgegengebracht worden sei. Im Zuge des Einsatzes so viel zu lernen, das habe er nicht erwartet.

Begeistert zeigte sich Thu Ha Le von ihrer Zeit auf der Intensivstation der AWK, die mit so viel Input verbunden gewesen sei. Jasmin Baark lernte die Arbeit auf der Gynäkologie und Geburtshilfe in einem großen Klinikum in Mecklenburg-Vorpommern kennen. Beseelt erzählte sie von der Kaiserschnitt-Geburt von Zwillingen, der sie beiwohnen durfte. „Das Schönste, das ich je erlebt habe.“

Als durchaus fordernd empfand Luca Meyer sein Praktikum in der ambulanten Psychiatrie. Der Umgang mit Menschen, die unter Depressionen oder Angststörungen litten, führe dazu, auch die eigene psychische Gesundheit zu hinterfragen. Hier seien ihm die Gespräche mit den Mitarbeitenden eine große Hilfe gewesen.

Bis nach Griechenland führte der Wahleinsatz Josie Dechow und Denys Burakov, ermöglicht über das EU-Jugendbildungsprogramm Erasmus. Im Haus Koroneos in Athen betreuten sie deutsche Senioren – und lernten dabei die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem griechischen Gesundheitssystem kennen. Ein Materiallager in einer Klinik hier sei gut sortiert wie ein Supermarkt, berichtete Denys und appellierte gleichzeitig, nicht ständig darauf hinzuweisen, was in Deutschland besser oder anders sei. „Zeigt Interesse“, sagte er. „Es gibt immer etwas, was euch beigebracht werden kann.“

Josie Dechow setzte dann noch eins drauf und berichtete von einem zweiten Wahleinsatz in der Forensischen Klinik des KRH Psychiatrie in Wunstorf. Hier werden Menschen betreut, die im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung erhebliche Straftaten begangen haben. Für die 20-Jährige eine spannende Erfahrung, für die nachfolgenden Jahrgänge zudem ein Türöffner. Zur Forensischen Klinik und zum Altenheim in Athen haben die BBS Kontakt aufgenommen. Auch, um weiteren Pflege-Schülern dort einen Wahleinsatz zu ermöglichen.